Ahsoka : L’acteur Hayden Christensen reprendra le rôle d’Anakin/Dark Vador dans la série qui est entièrement dédiée à Ahsoka Tano !

La série Ahsoka verra bientôt le jour et sera dédiée à Ahsoka Tano. On y retrouve Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin.

Tout le monde l’attendait déjà dans la série dédiée à Obi-Wan Kenobi. Cependant, Hayden Christensen n’arrêtera pas sa course avec l’univers Star Wars sur nos petits écrans. En effet, il faudra s’apprêter à voir l’acteur reprendre le rôle d’Anakin dans la série Ahsoka avec Rosario Dawson. On vous en apprend plus dans la suite.

Ahsoka Tano, un personnage qui a su susciter l’admiration auprès des fans

Hayden Christensen reviendra dans le rôle d’Anakin Skywalker pour la série ‘AHSOKA’ ! (via https://t.co/aJ5NpfoFhc) pic.twitter.com/S2N1fCIr9F — Star Wars Empire (@SWEmpire_) October 22, 2021

Les fans de Star Wars ont été nombreux à donner leur approbation à la série The Mandalorian. Si cela a pu être possible, c’est surtout grâce à la façon dont les choses se sont agencées. En effet, The Mandalorian a pu combiner les composants de la trilogie mis en avant dans les salles avec ceux qu’intègrent les projets animés. Au cours de la saison 2, un personnage est apparu durant un épisode spécial. Il s’agit de Ahsoka Tano.

Hayden Christensen de retour dans les séries Obi-Wan et Ashoka… A quand la série sur Dark Vador du coup ??? pic.twitter.com/Tf5vtonij6 — Alkor (@AlkorYoutube) October 25, 2021

L’arrivée de ce dernier au sein de la série qui connaissait des prises de vue réelles était très espérée des adorateurs de la série. Pour répondre encore plus à leurs attentes, ce personnage bénéficiera du développement d’une série entière. Aussi, ce sera toujours avec Rosario Dawson pour l’interprétation. Les projets venant de Lucasfilm et Disney n’arrêtent pas de se multiplier sur les petits écrans. Pour l’heure, ce nouveau qui est présenté met bien les fans en haleine.

À quoi devraient s’attendre les fans ?

Ahsoka permettra aux fans de mieux cerner une figure très admirée des fans. Côté qualité, il faudra s’attendre à du similaire comme The Mandalorian. Toutefois, on peut être assuré de la satisfaction qui va en ressortir.

Hayden Christensen reprendrait également son rôle d’Anakin Skywalker/Dark Vador dans la série dédiée à Ahsoka Tano d’après The Hollywood Reporter ! L’acteur est également prévu au casting de la série Obi-Wan Kenobi, aux côtés d’Ewan McGregor.https://t.co/TWZD9wdM0I pic.twitter.com/AIaQZQBuYD — JV – Jeux vidéo (@JVCom) October 25, 2021

Par ailleurs, le positionnement du scénario n’est pas encore connu en fonction de la timeline générale. Ce qui semble plutôt logique, c’est qu’il s’aligne à la suite du second volet de The Mandalorian. Dans ce cas, il fera suivre Ahsoka à la poursuite de Thrawn dans la galaxie tout en cherchant des signes de Ezra. Cette ligne narrative pourra ainsi embarquer les téléspectateurs vers la finale de la série animée Rebels.

Hayden Christensen fait son come-back dans l’univers Star Wars de façon double !

À cette étape, très peu d’informations circulent et le studio n’émet aucune communication. Cependant, la presse américaine nous permet d’apporter d’autres éléments nouveaux. Ainsi, The Hollywood Reporter souligne que Hayden Christensen figurera au casting de la série. On avait déjà retrouvé l’acteur sous Anakin Skywalker dans la prélogie, qui a d’ailleurs été le rôle phare de toute sa carrière. On peut déjà être certain qu’il marquera son retour avec Kenobi, une autre sortie très attendue sur Disney+.

Hayden Christensen reprendra son rôle d’Anakin Skywalker dans la série #Ashoka de Disney+. (via @THR) pic.twitter.com/3MpFFW4Xah — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) October 22, 2021

Pour l’heure, il n’y a pas assez d’informations pour révéler comment le personnage fera son apparition dans Ahsoka. L’intrigue pourrait avoir lieu dans pratiquement le même timing que The Mandalorian. Dans ce cas, on se retrouverait donc à la suite du Le Retour du Jedi, impliquant alors la mort de Vador. Ainsi, on devrait s’attendre à voir ce dernier se montrer durant les flashbacks. Qu’importe ce qu’il en est, la présence d’Anakin/Vador au sein de la série prend tout un sens. En effet, Ahsoka Tano entretient une forte relation avec ce dernier puisqu’elle a été sa padawan.

La production de la série va certainement débuter en 2022 et il est fort probable que Disney+ la diffuse l’année suivante.