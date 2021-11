Le livre de Boba Fett : La bande-annonce révèle le chasseur de primes en mode seigneur du crime !

Le livre de Boba Fett est la série spin-off de The Mandalorian. Dans cette dernière, on retrouve Temuera Morrison dans le rôle principal. La série donne un petit avant-goût à travers une bande-annonce poignante. Action, ton grave, apprêtez-vous pour un voyage phénoménal. On vous en dit plus dans la suite.

À la découverte de la série Le livre de Boba Fett

Le Livre de Boba Fett se dévoile avec ce premier trailer. Rendez vous le 29 décembre sur @DisneyPlusFR pour découvrir la série. #TheBookofBobaFett pic.twitter.com/qoWyO4eOoX — ALLOSÉRIE (@alloseriefr) November 1, 2021

Les amoureux de l’univers Star Wars attendent avec impatience que le Maître Obi-wan Kenobi fasse son retour dans sa série dédiée. Avant que cela ne soit effectif, ceux-ci pourront savourer Le livre de Boba Fett sur Disney+. La série est attendue pour le 29 décembre 2021. Cette dernière nous embarquera dans l’exploration d’une partie plus obscure et moins réputée de la galaxie très éloignée.

Le livre de Boba Fett s’inscrit au sein de l’univers des criminels et des chasseurs de primes. Boba Fett faisait en effet partie des chasseurs de primes légendaires qui vendent leurs services au plus offrant. Disney a créé la surprise en dévoilant la première bande-annonce de la série sans préavis. Cette dernière montre quelques enjeux ainsi que les personnages avec lesquels l’histoire sera vécue.

Côté casting, on retrouve Temuera Morrison dans l’armure de Boba Fett. Fennec Shand sera interprété par Ming-Na Wen. Pour l’heure, ce sont les seuls personnages qu’on peut déjà identifier avec les quelques images mises en ligne. Le livre de Boba Fett est dirigé par Robert Rodriguez, Dave Filoni ainsi que Jon Favreau. La création tient logiquement la route avec les découvertes déjà faites dans The Mandalorian.

Les méchants de Star Wars vous passent le salut

Le calibre de Le livre de Boba Fett se décline dans une meilleure modestie en comparaison à celui de The Mandalorian. Le spin-off cherche néanmoins à faire vivre une expérience particulière en voyageant à travers les aventures de Boba Fett. C’est du moins ce que décrit le synopsis officiel.

Selon ce dernier, le légendaire chasseur de primes accompagné du mercenaire Fennec Shand font leur retour en plein cœur des dunes de Tatooine. Les deux hommes s’étaient auparavant hasardés dans les endroits les plus profonds de la galaxie. Leur retour est motivé par la revendication du territoire entre temps occupé par Jabba le Hutt avec son association du crime.

Certes, la nouvelle bande-annonce et l’affiche de Le livre de Boba Fett paraissent plutôt intéressantes. Toutefois, les fans ne peuvent pas encore anticiper ce qui se passera réellement dans la série. On peut déjà supposer que l’émission va se focaliser sur les liens entre Boba et Fennec. Aussi, Boba devra se démerder pour la gestion de sa nouvelle organisation criminelle. Ce dernier en seigneur du crime donne un peu de saveur au projet à cause de son passé en tant que chasseur de primes. Le livre de Boba Fett va certainement faire des sauts dans le temps à l’époque de la trilogie originale. L’objectif sera alors d’explorer une part de l’histoire du nouveau seigneur.