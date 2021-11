How I met your father : Kim Cattrall accueillie dans le casting de la série spin-off !

Les fans de la série How I met your father seront ravis d’apprendre la nouvelle. L’actrice Kim Cattrall rejoint le casting et ça s’annonce encore plus plaisant.

L’actrice américaine Kim Cattrall n’apparaîtra plus dans le reboot de Sex And The City et donc ne reprendra plus son personnage. En effet, la jeune femme a eu plusieurs controverses avec des membres du casting. L’information n’a pas manqué d’alerter Isaac Aptaker et Elisabeth Berger. Ceux-ci ont convaincu l’actrice de plutôt s’illustrer dans le reboot de la série How I met your mother. On vous en dit plus dans la suite.

Kim Cattrall se tourne vers How I met your father

⏯ How i met your Father ▪️ Kim Cattrall rejoint le casting de la série. ▪️ Elle en sera la narratrice et donc la version plus âgée du personnage interprétée par Hilary Duff. #HIMYF #KimCattrall #HilaryDuff #HowIMetYourFather pic.twitter.com/Ojle7n97qL — Addict News (@LesAddictsNews) November 7, 2021

Les fans de la série How I met your father doivent s’apprêter à voir Kim Cattrall déployer tout son talent dans cette dernière. L’actrice incarnera la version future du personnage principal de la série. Ainsi donc, Kim sera en mode âgée de Hilary Duff. Le reboot va se dérouler à New York et va suivre la même ligne que celle de la série originale.

On retrouvera donc Kim Cattrall dans le rôle de Sophie. Celle-ci relate à son fils comment elle est parvenue à rencontrer son père grâce à de nombreux flashbacks. Via ces derniers, les téléspectateurs pourront en apprendre plus sur les histoires déroutantes qu’elle a vécues avec ses amies. Il s’agit entre autres de Jesse, Charlie, Sid, Ellen ainsi que Valentina.

Par ailleurs, il est fort probable que la série apporte de véritables différences. Le fait que les nouvelles technologies aient aujourd’hui pris une place importante dans nos vies va énormément changer la donne. Autrefois, Ted et Mashall n’avaient pas cette préoccupation puisque les réseaux sociaux n’étaient pas d’actualité dans leur vie quotidienne.

À propos de How I met your father

Kim Cattrall prêtera sa voix à la version âgée du personnage d’Hilary Duff âgée dans la série #HowIMetYourFather pour Hulu/Disney+ 🔥 https://t.co/3KF3p8SwAh — Jean-Maxime Renault (@J_M_Renault) November 5, 2021

Après que How I met your mother ait tiré sa révérence, de nombreuses rumeurs ont fusé. Ces dernières annonçaient l’arrivée d’un spin-off dont le personnage principal serait une femme qui allait narrer comment la rencontre de leur père s’est faite.

Personne ne pouvait deviner que les acteurs de la série originale allaient revenir ou auraient un lien avec les nouveaux. La nouvelle série pour beaucoup, devrait juste inverser le dispositif de l’intrigue principale en fonction du sexe.

Au cours de l’année 2013, CBS a passé une commande pilote pour How I met your Dad, un spin-off de la première série. Celui-ci devrait être produit avec la réalisatrice Greta Gerwig et Meg Ryan.

Toutefois, elle n’a pas été maintenue comme une série intégrale. Il a fallu sept ans après pour que le projet se mette réellement en marche. La plateforme Hulu commandera alors 10 épisodes pour How I met your father.

Le projet est attaché jusqu’à ce jour à Hilary Duff. Son nouveau personnage est joué par Sophie qui va ici reprendre le rôle de Ted de la série originale. Ce sera alors à elle d’expliquer à son fils la façon dont la rencontre avec son père s’est réalisée.

L’histoire débute en 2021, mais sur la même lancée que la série originale. Sophie et ses meilleures copines tracent leur réelle place et les objectifs de leur vie. Elles vont donc naviguer dans des rencontres modernes et vont s’essayer à des relations amoureuses à travers les applications, et toutes sortes de moyens contemporains.