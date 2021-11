Il était une fois : Le film culte arrive dès vendredi sur Disney+, le deuxième film prévu pour 2022

Il était une fois, ça raconte quoi ?

La belle princesse Giselle est bannie de son royaume magique de dessin animé et de musique, punie par la méchante reine. Elle se retrouve donc dans la vraie vie à Manhattan. Déroutée par ce nouvel environnement étrange qui ne fonctionne pas selon le principe « ils vécurent heureux à tout jamais », Giselle découvre un monde qui a désespérément besoin de magie et d’enchantements… Elle va alors faire la connaissance d’un séduisant avocat spécialiste du divorce, qui est venu à son aide et dont elle tombe amoureuse. Le problème, c’est qu’elle est déjà fiancée au parfait prince de conte de fées. La question est : un amour de conte de fées peut-il survivre dans le monde réel ?

Les internautes sont ravis par la nouvelle. En effet, c’est un film avec certes, beaucoup de légèreté, mais qui a beaucoup été apprécié par les téléspectateurs. « Je suis si heureux !!! », « Ohhh enfin bonne nouvelle », « je l’attendais si fort« , « OMG VOUS AVEZ REFAIT MA JOURNÉE« , peut-on lire sur Instagram. Sur Allociné, les avis similaires sont presque unanimes ! « Très bon film, l’histoire, les situations ridicules, les effets spéciaux sont plaisants… Ce film est vraiment trop marrant ! Je regrette pas ma place de cinéma.« , peut-on lire.

La sortie de « Il était une fois 2 » est prévu pour 2022

Nous allons bientôt avoir le droit à une suite. Le tournage du deuxième opus est désormais terminé et la sortie est prévue courant 2022. Sur Disney+, nous allons enfin pouvoir découvrir les nouvelles aventures de la princesse Giselle et de Robert. Le réalisateur et producteur du film diffère du premier. Pour cette suite, Adam Shankman, (Hairspray) prend la relève. Le tournage a été réalisé en Irlande. Ce dernier annonce, sur Instagram, la prochaine sortie du film même si aucune date exacte n’a encore été annoncé, près de quinze ans après la sortie du premier film.

Le titre original du premier film était Enchanted en version originale mais la suite va s’intituler Disenchanted (désenchantée), ce qui promet de nouveaux problèmes et pleins de rebondissements. En tous cas, cette comédie brillante a réussi à apporter une certaine nouveauté aux princesses Disney, renversant les codes auxquels nous étions habitués dans les classiques du studio. Dans le deuxième film, l’intrigue aura lieu 10 ans plus tard, en cohésion avec le changement physique des acteurs.

Un casting incroyable, de retour pour le deuxième opus !

On sait qu’Amy Adams et Patrick Dempsey seront de retour dans cette suite. L’acteur de Grey’s Anatomy va même chanter dans ce nouveau long-métrage, une première pour l’acteur. On a hâte de voir et d’entendre ça ! On espère que les nouvelles scènes musicales seront aussi sympathiques et déjantées que dans le premier opus. Indina Menzel et James Marsden, les personnages secondaires du premier film, reviendront dans cette suite et de nouveaux visages vont les rejoindre, tels que Maya Rudolph (Luca), Yvette Nicole Brown (Community) et Jayma Mays (Glee) feront partie du casting dans des rôles encore inconnus.