Disney+ Day : Des animations sur toute une journée sur l’esplanade du palais de Tokyo à Paris, des annonces et des offres inédites

The Walt Disney Company propose une célébration en fanfare pour toute la famille

À l’occasion du Disney+ Day, diverses animations autour des franchises Pixar, Marvel, Star Wars ou encore National Geographic avaient lieu le jeudi 11 novembre 2021. Le rendez-vous était donné sur l’Esplanade du Palais de Tokyo, de 10h à 22h, afin de découvrir un parcours immersif au milieu de structures gonflables. Parmi ces animations, une promenade inédite et ludique au coeur des franchises Disney de la plateforme de SVOD, mais également aussi l’annonce inédite de nouveaux contenus sur la plateforme, des expériences diverses, des offres exclusives, des jeux digitaux interactifs et tout un tas d’autres surprises. Encore une soirée incroyable pour la disney+ day ! pic.twitter.com/2C380JoBts — Elodiewi (@Elodiewi) November 11, 2021 Les visiteurs avaient ainsi la possibilité de se promener avec une incroyable vue sur Paris et en particulier sur la Tour Eiffel entre diverses structures gonflables géantes à l’effigie d’objets et personnages emblématiques issus de l’univers Disney (ballon de Pixar, casque du Mandalorien, etc.). Le Disney+ Day se poursuit ce vendredi 12 novembre. Afin de célébrer les deux ans du lancement du service de streaming Disney+, lancé aux Etats-Unis, un événement mondial qui donnera l’occasion aux fans de découvrir de nouveaux programmes exclusifs ainsi que de nombreuses surprises a été organisé. De nouveaux contenus seront disponible et le service partagera également des premiers aperçus de ses films et séries à venir. Des films et des documentaires feront leur apparition sur la plateforme. On pourra retrouver « Jungle Cruise« , « Shang-Chi et la légende des dix anneaux », le nouveau « Maman j’ai raté l’avion« , le film « Il était une fois« , avec Patrick Dempsey et Amy Adams ainsi que le documentaire sur Boba Fett dans l’attente la série qui arrivera en décembre.

De plus, on pourra retrouver le documentaire sur Billie Eilish « The Making of Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles« , un épisode « Marvel Studios Legends: Hawkeye » qui reviendra sur les meilleurs moments du super-héros de Marvel avant le lancement de la série qui lui sera consacrée, un documentaire spécial sur le dernier gros succès des studios Marvel « Shang-Chi et la légende des 10 anneaux« , ainsi que le film « Spin : Pour l’amour de la musique » et tous les épisodes de la saison 3 de « Fancy Nancy« .

Disney+ baisse ses tarifs pour un prix exceptionnel d’1,99€ par mois