Ce n’était pas encore la fin pour nos Good Girls. Depuis le 30 août 2021, la comédie dramatique est déjà disponible sur Netflix. Beth, Annie et Ruby nous réservent encore de nombreuses surprises.

La dernière saison de Good Girls

La série Good Girls semblait partie pour durer de nombreuses saisons. Tout était réuni pour cela. Une audience au top, avec des critiques positives sur la série, des acteurs motivés, etc. Malgré tout, la chaîne NBC a pris la décision d’interrompre le programme. Cela n’aura duré que 4 années, pour 4 saisons. Pour la dernière, elle est déjà disponible sur la plateforme de Netflix depuis le 30 août 2021.

Lorsque des séries fonctionnent aussi bien et que les chaînes de production les arrêtent, Netflix a l’habitude de les sauver en les rachetant. Ce fût d’ailleurs le cas pour la série humoristique Brooklyn Nine Nine, ou encore pour Lucifer. Il faut croire que la série Good Girls n’a pas eu cette chance, à la grande déception des fans. En effet, l’aventure s’arrête un peu tôt pour eux, et cette fin définitive annoncée en a rendu triste plus d’un.

Personne ne s’y attendait vraiment, pas même les actrices principales de la série. Au moment de l’annonce, elles se sont emparées de leurs réseaux sociaux pour faire part de leur tristesse. Cependant, Christina Hendricks, Retta et Mae Whitman, ont également exprimé leur reconnaissance. Il faut dire que leurs personnages étaient vraiment hauts en couleur, pour le bonheur des cinéphiles.

A quoi s’attendre dans Good Girls saison 4 ?

Avant de plonger pleinement dans la saison finale, on se rappelle qu’à la fin de la saison 3, il y avait beaucoup de suspense. Déjà, dans le couple des Boland, ça ne va pas fort. Pourtant, ils ont une nouvelle couverture grâce au nouveau magasin de spa qu’ils viennent de racheter.

Le cœur d’Annie balance entre son psy et son ex, par contre, le couple Hill parvient à rester uni. Notons que le chef de gang Rio est toujours dans le coin. Pour couronner le tout, l’agent du FBI Phoebe Donegan, a des doutes à propos des filles. Pour elle, il s’agit clairement d’un trio de criminels.

Alors que la pression est déjà à son comble, elle va encore se resserrer autour des 3 amies dans la saison 4. Beth, Ruby et Annie risquent de faire des choix encore plus difficiles pour s’en sortir. Concernant le casting, on retrouvera tous les acteurs de la saison précédente, à commencer par les couples d’acteurs.

Sur Netflix, la saison 4 de Good Girls est l’une des nouveautés à ne pas rater sur la plateforme. Déjà en ligne, elle comporte 16 épisodes intenses. Beth, Annie, Ruby et Rio vous réservent encore beaucoup de surprises avant de vous laisser. Si vous n’avez pas encore suivi les 3 premières saisons de Good Girls, elles sont également disponibles sur la plateforme.

Une série qui mélange savamment drame et humour pour finir l’été ? Faîtes confiance aux Good Girls…