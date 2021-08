Manifest : la saison finale est confirmée sur Netflix, il n’y a plus qu’à attendre !

La chaîne NBC avait décidé en cours de route d’arrêter la série alors qu’elle n’en était qu’à sa 3e saison. Pourtant, il y avait encore de gros suspens, avec de nombreuses questions restées sans réponses. Heureusement, Netflix s’est intéressée à la série pour le bonheur des cinéphiles. Il y aura donc une ultime saison.

Netflix sauve Manifest !

Pub 1

Manifest c’est avant tout une histoire de seconde chance.

Alors on se devait d’en offrir une à la série, il y aura donc une saison finale ! (Et les saisons précédentes arrivent bientôt…) — Netflix France (@NetflixFR) August 30, 2021

Ce qui était prévu à la base par les créateurs, c’est que la série Manifest fasse 6 saisons au total. C’est ce qu’il fallait pour mettre le point final à cette histoire. Cependant, au grand regret des cinéphiles, c’est en juin 2021, au bout de la 3e saison, que la chaîne NBC a décidé d’arrêter de produire la série. En effet, rappelons que la série était diffusée sur la chaîne NBC. S’il a été décidé si brutalement qu’il n’y aurait plus de suite, c’est en raison d’un manque d’audience sur cette chaîne.

Cependant, au moment où NBC prenait la décision de ne plus poursuivre la série, la plateforme de streaming Netflix la diffuse. Ainsi, à la grande surprise des fans, les 2 premières saisons de Manifest ont été mises en ligne sur la plateforme. Au début de ce mois d’août 2021, la 3e et dernière saison produite par NBC y est également.

Si la chaîne NBC s’était plainte d’un manque d’audience, il en est tout autre sur la plateforme de streaming Netflix. Ce fût un véritable succès, au point que Manifest se retrouve souvent dans le top 10 Netflix. Encore une fois, la plateforme de streaming a su dénicher un programme avec un véritable potentiel pour ses abonnés.

Elle a alors décidé de donner une seconde chance à la série dramatique. Pour sauver Manifest, Netflix a décidé qu’il y aura une 4e saison. Nous sommes loin des 6 saisons du début, mais au moins, cette saison supplémentaire est la possibilité d’avoir une vraie fin. Elle sera composée de 20 épisodes, et les fans l’attendent déjà avec impatience.

Que nous réserve la finale ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manifest (@nbcmanifest)

Les passagers du vol 828 n’ont pas encore fini de partager leurs aventures pleines de mystères. Alors que la série est sauvée par Netflix, les fans auront droit à 4 épisodes en plus sur la dernière saison. En effet, dans les saisons précédentes, le nombre d’épisodes variait entre 13 et 16. Voilà donc déjà, une bonne nouvelle pour les cinéphiles, surtout avec cette finale qui s’annonce explosive.

D’après le scénariste de Manifest, Jeff Rake, c’est un cadeau : « Nous allons récompenser les fans avec la fin qu’ils méritent et cela m’émeut énormément. Au nom de toute la production, merci à Netflix, à Warner Bros et, bien sûr, à tous les fans. »

Rappelons qu’à la fin de la saison 3, Angelina a poignardé Grace et l’a laissé pour morte. La saison 4 nous dira si cette dernière l’est vraiment. On n’en sait pas encore plus sur le scénario, et encore moins sur la date de diffusion de cette finale. Cependant, on sait déjà que les personnages principaux seront tous bien présents. Pour les autres, les négociations sont en cours, alors on vous tient au courant…