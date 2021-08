La Casa de Papel : 5 nouveaux épisodes dans quelques jours sur Netflix !

La première partie de la saison 5 de La Casa de Papel sera très bientôt disponible sur Netflix. D’ailleurs, on connaît déjà la date, alors prenez le rendez-vous pour le 3 septembre 2021.

Angoisse et tension pour la suite…

Les fans l’attendaient avec impatience, eh bien elle est là, la saison 5 de cette série qui a secoué les cinéphiles du monde entier ! Le professeur, Lisbonne, Tokyo, Denver, Rio, etc., ils sont tous sur le pied de guerre, prêts à en découdre. Alors rendez-vous est pris ce vendredi 3 septembre 2021 sur Netflix pour découvrir la 1ère partie de cette 5e saison.

Notons que lors d’une interview, Alex Pina le créateur de ce chef d’œuvre a évoqué quelques indices sur la fin. Déjà, à la fin de la saison 4, le professeur s’est retrouvé prisonnier de Sienna. La nouvelle saison amène la conclusion du braquage de la Banque d’Espagne.

D’après Alex Pina : « Nous avons cherché une manière de filmer qui nous permettait d’utiliser des méthodes plus extrêmes, afin de créer un sentiment d’angoisse et de tension. Nous avons construit des décors gigantesques simplement pour qu’on puisse les détruire ensuite. ».

Concernant la dernière partie de la saison 5, elle est prévue pour le 3 décembre 2021, toujours sur Netflix. Pour ceux qui espèrent quand même une 6e saison, rien n’est prévu pour le moment, d’après le créateur de La Casa de Papel.

Que faut-il attendre de cette saison 5 ?

C’est dans un communiqué de presse que le synopsis officiel de la saison 5 de La Casa de Papel a été révélé par la plateforme de streaming. On sait que l’un des membres de l’équipe est mort, et que la bande a réussi à sauver Lisbonne. Tandis qu’ils sont tous enfermés dans la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures, le professeur a de sérieux ennuis. En effet, il est aux mains de Sienna, et alors qu’il semble y avoir une ouverture, la situation empire : l’armée s’apprête à intervenir ! On passe donc du simple braquage à une véritable guerre.

Par ailleurs, il y aura de nouveaux personnages pour cette finale. On sait déjà que le casting comporte des acteurs talentueux. C’est le cas par exemple de Miguel Angel Silvestre, qui a joué dans Sky Rojo, ou de Patrick Criado qui a démontré son talent dans la série Permis de vivre. Cependant, on n’en sait pas plus sur leur rôle pour le moment.

Si cette saison a été découpée en 2 parties, il y a une bonne raison derrière. D’après le créateur du film, c’est en pleine crise sanitaire que l’écriture de cette finale a commencé. Aussi, ils ont voulu proposer aux fans, un scénario nouveau auquel ils ne s’entendront pas. Ainsi, si la saison 5 fera 10 épisodes au total, il y aura d’abord 5 qui seront diffusés sur la plateforme.

Pour ce 1er volume, il y aura une sensation de fin au 5e épisode. Aussi, tandis que la 1ère partie sera plutôt agressive, la 2e de la Casa de Papel, se centrera plus sur l’état émotionnel des différents personnages. En attendant le 3 septembre, les titres des épisodes à venir nous donnent déjà des indices.

Cela débute par « Au bout du rouleau », ensuite « Tu crois en la réincarnation ? », puis « Bienvenue au spectacle de la vie ». Pour les 2 derniers épisodes, on a « Ta place au paradis », et on finit en beauté par « Vis tes vies » ! On a hâte de voir de quoi il en retourne… tic tac !