Cobra Kai : Netflix annonce officiellement qu’il y aura une saison 5, avant même la sortie de la saison 4 !

Alors que les fans de la série Cobra Kai attendent la diffusion de la saison 4, Netflix annonce une saison 5 également. Que de bonnes nouvelles pour les cinéphiles amateurs de baston.

Cobra Kai revient pour une 4e saison !

Il n’y a pas encore de date précise, mais Netflix a annoncé aux fans de Cobra Kai, la diffusion de la 4e saison pour le mois de décembre 2021. Dans le même temps, on apprend que la série ne s’arrêtera pas en si bon chemin. En effet, elle a été renouvelée pour une 5e saison.

D’ailleurs, le N rouge l’a annoncé sur son compte twitter : « En attendant Cobra Kai saison 4 qui arrive en décembre, sachez qu’il y aura officiellement une saison 5 ! ». Pour ceux qui ne connaissent pas cette série, c’est une suite du film Karaté Kid. Dans Cobra Kai, les enfants sont devenus adultes, et on suit Daniel LaRusso et Johnny Lawrence dans de nouvelles aventures.Entre le passé qui revient tourmenter et le présent pas facile à appréhender, l’aventure s’annonce pleine de rebondissements.

A l’origine, Cobra Kai était une production de la plateforme de Google, Youtube Red. Il n’y en avait que 2 saisons, et le public n’était pas vraiment au rendez-vous. Rachetée plus tard par Netflix, Cobra Kai a enfin rencontré son public. Vu le succès, Netflix lui a accordé une 3e saison. Pour le bonheur des fans, l’aventure continuera encore sur 2 saisons supplémentaires. Comme l’a dit sur Twitter le co-créateur et producteur de la série Jon Hurwitz : « Cobra Kai ne meurt jamais ! ».

Teaser et nouveautés au casting

La date de sortie de la saison 4 de Cobra Kai est approximative, mais le teaser a déjà été dévoilé. Ainsi, on sait déjà que Daniel et Johnny, ont recomposé leurs dojos. Ils devront se préparer à tout miser pendant le tournoi « All Valley » qui approche. On se rappelle qu’à la fin de la dernière saison, un marché avait été passé entre les 2 ‘’ennemies’’ et Kreese. Les termes stipulaient que si jamais Cobra Kai perdait le tournoi, il devait quitter la ville définitivement. Le dénouement est attendu avec impatience par les fans.

Pour le casting, en dehors des personnages habituels, il y aura 2 nouveaux personnages pour la saison 4. Il s’agit de Dallas Dupree Young qu’on a déjà vu dans le catcheur masqué ou dans Shameless. Il y aura aussi Oona O’Brien, qu’on a vue dans School of Rock.

Cobra Kai : déjà une 5e saison au programme

Il n’y a pas de doutes concernant la 5e saison à venir de Cobra Kai, et ce, même si la 4e saison n’est pas encore diffusée. Comme l’ont expliqué les 2 scénaristes de la série il y a quelques semaines : « nous avons une conclusion en tête. Nous l’avons depuis un certain temps, et ce n’est pas la saison 4. ». Le point final n’est donc pas pour maintenant.

Cependant, une chose est sûre, en avril dernier, l’équipe a fini le tournage de la saison 4 de Cobra Kai. D’ailleurs, contrairement à ce que beaucoup ont pensé, cela s’est déroulé en Géorgie, et non à Los Angeles.