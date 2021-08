You : Netflix dévoile des indices troublants sur la saison 3 qui sortira en octobre à travers un teaser !

C’est maintenant officiel, l’anti héros préféré des cinéphiles revient pour une 3e saison sur Netflix. Pour faire patienter les fans, le N rouge n’hésite pas à laisser quelques indices pour faire tourner les méninges.

Une fin surprenante qui annonçait déjà une suite

Si la série YOU a connu un tel engouement auprès du public, c’est sans doute parce qu’elle est très imprévisible. Déjà, le dénouement de la série diffère sur plusieurs points notables, du livre dont il est inspiré. Ainsi, alors que ceux qui ont lu le livre s’attendaient à voir la chérie de Joe l’accepter comme il est malgré tout, ils ont eu une surprise. En effet, dans le livre, Love est un personnage simple et surtout sain. Sauf que dans la série, elle est plutôt une version féminine de Joe, et donc aussi psychopathe et meurtrière que lui.

Pub 1

Alors que le couple d’amoureux qui attend un bébé, s’installe à la fin de la saison 2 dans une banlieue familiale, on sent venir des problèmes. Joe semble nourrir une nouvelle obsession pour leur voisine, ce qui a laissé les fans sur leur faim. Après un an de suspense, on s’attend à des rebondissements et à des nouveautés. En plus des personnages habituels, il y aura de nouveaux visages autour de Joe et Love…à leurs risques et périls !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par YOU (@younetflix)

La maman influenceuse Sherry, deviendra une proche de Love. Son personnage est incarné par Shalita Grant. Père au foyer et geek, Christopher Sean interprétera le rôle de Brandon. Kiki son épouse (Shannon Chan-Kent) est une coach de vie, un peu trop intrusive. Il y aura également Scott Speedman, Tati Gabrielle, ou encore Ben Mehl. Que du beau monde pour cette 3e saison.

Bande annonce et indices de la saison 3

Depuis la bande annonce de YOU, on sait que le bébé s’appellera Henry. Si personne ne peut prédire ce qui se passera dans cette 3e saison, Netflix s’amuse pour le moment à laisser des indices. La dernière en date, le N rouge a posté 4 images extraites de la saison à venir. Dans la première, on voit Joe portant son bébé dans un kangourou. Sur la seconde image postée sur twitter, le bébé est dans les bras de sa mère qui semble gaga, avec son papa à côté. On voit ensuite Joe dans une librairie, toujours avec son petit, parlant à Marienne.

Un papa, une maman, une cage en verre. You saison 3, le 15 octobre. pic.twitter.com/b1bm0fnJN7 — Netflix France (@NetflixFR) August 31, 2021

Si jusque-là tout va bien, la dernière image a laissé les fans perplexes. En effet, on y voit Joe et Love qui semblent avoir terminé la construction d’une petite cage en verre. La légende de Netflix à cette image n’était pas plus rassurante : « Un papa, une maman, une cage en verre. You saison 3. »De quoi faire envoler l’imagination des fans de la série, qui ont hâte d’y être.

Certains angoissent déjà de voir ce couple avec un bébé. Tandis que d’autres plaignent déjà le petit. Cependant, la question à laquelle personne n’ose répondre, c’est bien : à quoi servira cette cage !? Il n’y a plus qu’à attendre le 15 octobre 2021 pour le découvrir sur Netflix.