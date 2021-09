Clickbait sur Netflix : Un nouveau thriller original haletant… Véritable succès auprès des internautes !

C’est de façon presque inaperçue, que la plateforme de streaming Netflix a inséré Clickbait dans son catalogue. Pourtant, une fois découverte par les abonnés, la série à conquis, et la toile s’est enflammée ! Recommandée par tous ceux qui l’ont suivie, allez-vous cliquez aussi sur Clickbait ?

Lorsque chaque clic devient mortel

Clickbait est une mini série australienne qui est sortie il y a peu. En effet, la production originale de Netflix est sortie le 25 août 2021, et chaque épisode dure environ 60 minutes. La série compte une seule saison de 8 épisodes très intenses. Elle rappelle le pouvoir des réseaux sociaux, ainsi que les nombreux dangers qui pourraient en découler. Particulièrement dans l’ère du temps, cette série s’adresse à un public varié, à partir de l’adolescence.

Le synopsis est simple, mais soulève une multitude de questions. Tout commence avec la disparition inexpliquée d’un père de famille, apparemment sans histoire. En effet, Nick Brewer est un mari dévoué, un père aimant, et aussi le frère rêvé. Par la suite, une vidéo apparaît sur Internet, où on le voit couvert de bleus et d’ecchymoses.

Tenant des cartons, il les fait défiler et on peut lire « Je maltraite les femmes. À 5 millions de vues, je mourrai. ». La femme et la sœur de Nick décident de tout mettre en œuvre pour le sauver. Cependant, leur quête soulève plus de questions que de réponses, tandis qu’elles sont confrontées à une personnalité de l’homme qu’elles ignorent.

Dans le casting de Clickbait on a Adrian Grenier dans le rôle de Nick Brewer, vu dans Entourage. Zoe Kazan endosse le rôle de la sœur de Nick, et Betty Gabriel celui de l’épouse. Il y a également Phoenix Raei et Abraham Lim parmi les personnages.

Pourquoi un tel engouement auprès des internautes ?

Clickbait sur Netflix elle est trop cette série 💯 Je recommande! — Stessie (@MlleStessie) August 31, 2021

Clickbait qui fait partie des séries plus visionnées en ce moment sur Netflix, et pour cause. On se demande même si les producteurs s’attendaient à un tel succès. Insérée sur la plateforme, les abonnés qui ont suivi la mini-série ont beaucoup apprécié. Le bouche à oreille a fonctionné, et ce fût un véritable succès. Il faut dire que la trame de l’histoire concordait parfaitement avec l’ère du temps. Il y a du suspense, des rebondissements, une enquête policière…bref tout a été bien ficelé.

Autre chose intéressante à propos de la série, c’est que chaque épisode offre un nouveau point de vue des différents protagonistes de l’histoire. Cela permet de voir l’affaire sous différents angles, et de suivre les évènements de différentes manières. De ce fait, c’est comme si vous étiez invité à rassembler les morceaux manquant d’un puzzle au fil des épisodes.

Tout au fil de l’histoire, on a qu’une seule hâte, parvenir à « La réponse », le dernier épisode de ce thriller époustouflant. Attention en tout cas, car les choses sont souvent différentes de ce qu’elles paraissent. Une chose est sûre, dès que la série est entamée, on a du mal à décrocher. Cela est dû aux cliffhangers que l’on trouve à chaque fin d’épisodes.

Vous voici prévenu, vous risquez d’être obsédé par cette série, comme en ont témoigné de nombreux internautes.