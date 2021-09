Netflix : Surprise, surprise, surprise !!! La Chronique des Bridgerton détrônée dans le cœur des internautes par une nouvelle série romantique !

Les drames romantiques, ça passionne toujours autant le public. Alors que La Chronique des Bridgerton met tout le monde d’accord en tant que meilleure série romantique, voilà que tout change. En effet, dans le même registre mais dans un tout autre univers, une autre série a pris la tête du classement. C’est confirmé, parmi les séries les plus regardées sur Netflix, La Chronique des Bridgerton n’est plus en haut du podium.

La Chronique des Bridgerton, une série captivante qui a rapidement conquis

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par La Chronique des Bridgerton (@lachroniquedesbridgerton)

Créée par Chris Van Dusen, La Chronique des Bridgerton est une série qui a été inspirée par la saga littéraire de Julia Quinn. Il s’agit d’un drame romantique d’époque, qui a été produit par Shonda Rhimes. La Chronique des Bridgerton a atterri sur la plateforme de streaming Netflix avec une saison, comportant 8 épisodes. C’était il y a quelques mois, et le succès a été retentissant. En effet, les internautes ont rapidement adhéré à ce drame romantique. En un rien de temps, on parlait déjà de millions de fans à travers le monde entier. De ce fait, le 1er mois après l’apparition de La Chronique des Bridgerton, Netflix comptabilise déjà, plus de 82 millions de vues ! Évidemment, ce chiffre concerne également les abonnés aux USA.

Très original, ce drame romantique retrace l’histoire de huit frères et sœurs de la famille Bridgerton. Il s’agit d’une puissante famille, et ses enfants sont en âge de se trouver des partenaires de vie, dans la haute société londonienne. Pourront-ils tous trouver l’amour et le bonheur ? L’histoire se déroule dans la période Regency, et les fans attendent déjà avec impatience qu’il y ait une saison 2.

On pensait qu’on attendrait longtemps avant qu’une autre série face autant de vague, et pourtant. On apprend qu’un autre drame romantique a réussi à se hisser en haut du classement. En effet, aux USA, attirant plus de téléspectateurs que La Chronique des Bridgerton, Virgin River est la première série la plus regardée.

Virgin River prend désormais la tête du classement !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Virgin River (@virginriver.netflix)

Une histoire romantique simple, mais tellement prenante ! Virgin River est arrivée en douce sur Netflix, mais la série fait déjà bien parler d’elle. Alors que l’on pensait La Chronique des Bridgerton indétrônable, voilà qu’intervient un rebondissement. En effet, en 2 semaines, Virgin River a réussi à enregistrer plus d’un milliard de minutes d’écoute seulement aux USA ! Le rapport concernait la période du 19 au 25 juillet 2021, et l’étude a été réalisée par le cabinet Nielsen.

Virgin River est une série qui comporte 3 saisons. Elle a été regardée aux USA pendant 1,3 milliard de minutes, après que le dernier épisode ait été dévoilé sur Netflix. Pour ceux qui n’ont pas encore vu cette série, elle raconte la vie de Mel, une jeune infirmière qui vient de vivre un drame. Décidant d’aller vivre dans une petite ville tranquille de la Californie, elle y rencontre l’amour en la personne de Jack. Si les sentiments sont réciproques, les choses ne sont pas simples pour les tourtereaux, et le chemin est parsemé d’embûches.

Les fans espèrent une 4e saison pour la série, et quant à La Chronique des Bridgerton, le tournage de la saison 2 est déjà en cours.