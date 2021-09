Seinfeld sur Netflix : La sitcom américaine culte arrive bientôt sur la plateforme… Un vrai coup de maître !

C’est officiel, dès le 1er octobre 2021, les abonnés de Netflix pourront découvrir ou redécouvrir Seinfeld. En effet, cette série américaine sera disponible sur la plateforme pour tous les abonnés du monde entier.

Un coup de maître pour Netflix

Seinfeld l’intégrale, le 1er octobre. — Netflix France (@NetflixFR) September 1, 2021

C’est en 2019 que la plateforme de streaming avait informé sur son projet de récupérer les droits de diffusion de Seinfeld. Il s’agit d’une série américaine mythique, dont le succès a été tel aux USA, qu’il a réuni plus de monde que la série Friends. On dirait bien que les choses se sont concrétisées pour Netflix, si l’on en croit le tweet de ce mercredi 1er septembre 2021. En effet, le géant américain a annoncé sur son compte Twitter que la sitcom Seinfeld sera dorénavant disponible sur la plateforme. Ainsi, dès le 1er octobre 2021, les abonnés auront accès aux 9 saisons de la série humoristique, ce qui fait bien 180 épisodes.

A sa sortie, Seinfeld a été diffusée de 1989 à 1994 sur la chaîne américaine NBC. La série humoristique a alors rencontré un succès monstre à l’époque. Arrivée en France vers 1993, elle n’avait pas vraiment rencontré son public. Cependant, alors que le temps est passé, Seinfeld commence par être très demandée, notamment sur les sites de streaming.

Aussi, c’est dans l’espoir d’attirer de nouveaux abonnés intéressés par les sitcoms, que Netflix a racheté les droits de Seinfeld. Notons que l’annonce de la prochaine diffusion de la série sur Twitter a été suivie d’un teaser. Des concurrents directs de Netflix comme Hulu, HBO Max ou encore NBCU, semblaient également intéressés par Seinfeld. Il faut croire que le N rouge a été plus rapide.

Par ailleurs, en ce qui concerne le montant qu’a coûté un tel investissement, rien n’a fuité pour le moment. Toutefois, on sait que la plateforme Hulu avait acheté les droits de Seinfeld en 2015, et cela avait coûté 135 millions d’euros, soit environ 160 millions de dollars.

De quoi parle la série Seinfeld ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Seinfeld CR 🇨🇷Nosoupforyou (@seinfeld_cr)

Dans cette sitcom, nous suivons les aventures de 4 amis new-yorkais. Jerry, qui a donné son nom à la sitcom Jerry Seinfeld, est aux côtés de Kramer (Michael Richards). Il y a également l’actrice Elaine (Julia Louis-Dreyfus) et ensuite George (Jason Alexander). Comme on s’en doute, l’histoire tourne autour de Jerry Seinfeld. Agé de 30 ans et célibataire, c’est un artiste de stand-up new-yorkais.

Si la série humoristique n’était pas très connue en France, il faut savoir qu’aux USA, c’est une sitcom qui a connu un succès retentissant. Jusqu’en 1998, il a été diffusé sur les chaînes américaines. D’ailleurs, on se souvient que la diffusion de l’épisode final de Seinfeld a réalisé l’une des meilleures audiences de séries américaines de tous les temps. En effet, on parle de plus de 76 millions de téléspectateurs ! Un chiffre très impressionnant quand on sait que la finale de la sitcom Friends a réussi à réunir plus de 52 millions d’Américains. Cela s’est passé en 2004.

Aujourd’hui, Netflix répond à la demande grandissante du public, et ramène Seinfeld sur les écrans. Il ne reste plus qu’à attendre le 1er octobre pour voir la série.