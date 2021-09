Into The Night : Netflix sort la 2e saison de sa création originale d’ici quelques jours… Préparez-vous pour la course contre le soleil !

Nous sommes en présence de la toute première création originale belge de Netflix. Après la saison 1 qui a conquis les internautes, la plateforme de streaming a remballé pour une 2e saison qui s’annonce toujours aussi tendue. Alors que le tournage est fini depuis belle lurette, la saison 2 de Into the Night sera disponible le 8 septembre 2021.

Into The Night, une série aux airs d’apocalypse

Une publication partagée par Into the Night (@itnnetflix)

Inspiré du roman de science-fiction polonais écrit par Jacek Dukaj, la série Into the Night se distingue complètement de cette œuvre. En effet, aussi bien l’univers que le scénario diffèrent. On rappelle que la série Netflix a été écrite par le scénariste Jason George. Production originale de Netflix, la 1ère saison comporte 6 épisodes, qui tiennent le cinéphile en haleine pendant tout le temps de la diffusion. Ce thriller de science-fiction belge reviendra pour une seconde saison ce 8 septembre 2021 sur la plateforme. La bande annonce de cette saison 2 est déjà disponible, et la suite s’annonce toujours aussi angoissante.

Into the Night vous embarque dans un vol de nuit. Tout commence lorsque l’avion en partance pour Moscou est détourné, et les choses se corsent très rapidement. En effet, aussi bien l’équipage que les passagers se retrouvent coincés dans l’avion, sans possibilité d’atterrir. Le problème, un mystérieux phénomène cosmique se produit, semant le chaos dans le monde entier. Une course contre le soleil commence, alors que la boule de feu détruit absolument tout sur son passage. Bloqués dans l’avion et contraints de cohabiter ensemble, les passagers et l’équipage n’ont d’autre solution que de faire le tour du monde.

Une saison 2 qui promet également des tensions

Laurent Capelluto nous en disait plus sur la deuxième saison de cette série très attendue ce matin! Sur @NetflixFR dès le 8 septembre!

L’équipage et les passagers du vol 21 ne sont pas au bout de leur peine. Au moment de la fin de la saison 1, on se rappelle que ces derniers avaient pu trouver un refuge. En effet, ayant découvert un ancien bunker soviétique en Bulgarie, ils ont pu descendre de l’avion et se sont mis à l’abri.

La saison 2 de la série Into the Night nous montre que leur répit est de courte durée. Bientôt, survient un incident aux répercussions importantes pour le groupe. Il s’avère que les vivres sont détruits en grande quantité, ce qui les oblige à trouver rapidement de quoi se nourrir. Pour cela il faut remonter à nouveau sur la surface. Le groupe décide de se rendre jusqu’en Norvège. En effet, il s’y trouverait la réserve mondiale de semences, ce qui pourrait les aider à survivre.

Toutefois, leur route sera semée d’embûches, car ils ne sont pas les seuls survivants sur la terre. De même, ils ne sont pas les seuls à avoir pensé à cette solution. Dans Into the Night 2, c’est une course contre la montre, et il faudra ruser, ou faire des sacrifices pour s’en sortir.

Parmi les acteurs, on retrouve entre autres Pauline Etienne dans le rôle de Sylvie, Laurent Capelluto dans celui de Mathieu. Il y a aussi Stefano Cassetti qui incarne Terenzio, Mehmet Kurtuluş qui est Ayaz, ou encore Babetida Sadjo, qui joue le rôle de Laura. C’est dans moins d’une semaine sur Netflix, alors préparez-vous.