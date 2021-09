Pretty Little Liars : Netflix s’apprête à ôter la série de son catalogue… Les fans sont tristes et déçus !

Netflix renouvelle régulièrement son catalogue. Alors autant il y a de nouveaux films et séries qui viennent l’enrichir, autant il y en a qui partent. A la fin de ce mois, la série Pretty Little Liars fera partie de celles qui quitteront l’aventure Netflix. Si vous n’avez pas encore fini de regarder, dépêchez-vous, le départ est pour le 30 septembre 2021.

En savoir plus sur la série qui fascine les ados

Pretty Little Liars est un teen drama qui a rencontré un fort succès dans le monde entier. Cette création de Marlen King a été diffusée au USA jusqu’en 2017, d’abord sur ABC Family, et ensuite sur Freeform. Jusqu’à présent, les abonnés de Netflix avaient aussi cette série à disposition.

Pendant les 7 saisons que dure l’aventure, on suit 4 jeunes filles dont les placards sont remplis de vilains secrets. La série se déroule dans une petite ville nommée Rosewood. Au départ, elles étaient 5 amies inséparables âgées de 16 ans. Il y a Aria Montgomery (Lucy Hale), Hanna Marin (Ashley Benson), Emily Fields (Shay Mitchell). On ne va pas oublier Spencer Hastings (Troian Bellisario) et enfin Alison DiLaurentis. Se retrouvant pour une soirée pyjama chez leur amie Spencer, Alison disparaît et n’est jamais retrouvée.

Finalement, les 4 ados restant finissent par s’éloigner l’une de l’autre, et Aria quitte la ville. Un an plus tard, la jeune fille revient au bercail et les problèmes commencent. Les 4 anciennes amies reçoivent des messages menaçants de la part d’un certain « A ». Celui-ci semble être au courant de tous leurs petits secrets. Alors qu’elles pensaient que c’était de la part d’Alison, qui est peut-être réapparue, le corps de cette dernière est découvert… dans le jardin des Hastings, dans la propriété où elle a disparu !

Netflix va supprimer la série, les internautes sont mécontents

Comment ca le 30 septembre ils enlèvent Pretty Little Liars de Netflix????? @NetflixFR je suis grave pas d’accord par contre. — nanane ☽ (@oriane_petit23) September 1, 2021

L’aventure s’arrête bientôt pour Pretty Little Liars sur Netflix. En effet, si la plateforme de streaming a régalé les fans avec plusieurs films et séries en plus, elle a aussi décidé de faire un brin de ménage. Ce mois, Pretty Little Liars fait donc partie du lot, et cela fait grincer des dents parmi les fans. En effet, depuis l’annonce des œuvres qui quittent la plateforme, nombreux sont les internautes qui ont réagi négativement. Alors que certains avaient mis Pretty Little Liars sur leur liste d’attente, d’autres n’ont pas encore fini de la suivre, ou re-suivre pour certains.

Notons que si Netflix décide souvent d’enlever certains films de son catalogue, ce n’est pas toujours de gaieté de cœur. Parfois, les négociations n’aboutissent pas, et d’autres fois, les contrats de diffusion arrivent à expiration. Évidemment, il peut y avoir bien d’autres raisons qui justifient une telle décision. Toutefois, on ne sait jamais, les fans peuvent peut-être espérer que Netflix change d’avis.

On se rappelle que ce fût le cas avec la série Gossip Girl. En effet, alors qu’elle devait être supprimée du catalogue, elle a été sauvée au dernier moment. En attendant, Pretty Little Liars sera supprimée du catalogue de Netflix ce 30 septembre 2021.