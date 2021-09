Good Girls 5 : Les fans se demandent si Beth, Annie et Ruby feront leur retour dans une nouvelle saison… Allez, Netflix !

La quatrième saison de la série Good Girls est déjà disponible sur Netflix avec ses 16 épisodes. Tout est mis en œuvre pour offrir d’excellents moments aux fans. Par contre, plusieurs se demandent si la série jouée par Christina Hendricks, Mae Whitman et Retta aura une cinquième saison. Il faut malheureusement croire que non. Pourquoi ? Cet article vous en apprend davantage sur la cause.

Le concept de la série Good Girls

Œuvre de Jenna Bans, Good Girls est une série avec un genre comédie dramatique. Le scénario est réalisé autour d’un trio de femmes très proches que sont Ruby puis les sœurs Beth et Annie. Submergées par leurs situations qui ne s’arrangent pas, elles sont fatiguées de se battre dans les règles pour gagner de l’argent. Le trio décide alors de braquer un magasin local.

Cependant, c’est une décision à double tranchant parce que leur vie en a été complètement métamorphosée. Le temps qu’elles s’en rendent compte, il était trop tard. C’est le 26 février 2018 que la série policière a fait sa première sortie.

La série Good Girls a spécialement reçu beaucoup de fleurs notamment pour les belles performances réalisées par les candidats du casting. Ont été appréciées la cadence accélérée de la série ainsi que la relation interpersonnelle entre les acteurs principaux. Cette façon soudaine dont la série fait usage d’humour même dans les circonstances les plus ténébreuses. Ce sont là des qualités qui ont attribué à cette série un avantage important.

Y aura-t-il une saison 5 ou pas ?

La diffusion de la quatrième saison de Good Girls était pour la première fois le 7 mars 2021 sur NBC. Elle s’est achevée le 22 juillet 2021 et compte 16 épisodes de chacun 41 à 44 minutes.

Il y a des nouvelles par rapport à la potentielle cinquième saison de la série. Selon l’annonce de NBC le 25 juin 2021, le voyage de Good Girls s’arrête là. Les patrons ont également précisé qu’il ne se fera aucune vente de la série à d’autres plateformes de streaming.

Selon le rapport de certaines sources, il était initialement prévu de prolonger la série d’une cinquième saison. Il s’agirait de la dernière qui marquera le point final à la comédie dramatique. Malheureusement pour les fans, c’est un projet qui n’est plus d’actualité.

Il y avait une deuxième possibilité qui devait consister à transmettre la série sur Netflix. C’était vu le grand nombre de téléspectateurs qui lui portaient un fort intérêt sur le streamer. Cependant, cela n’a pas non plus fonctionné. On se demande quelles pourraient être les raisons de ce fâcheux sort que subit la série à succès de NBC.

En effet, selon certaines rumeurs, l’atmosphère était glaciale entre Christina Hendricks et Manny Montana (Rio). Les deux actrices ne s’entendent pas. Plusieurs raisons sont citées comme étant les causes. Pour certains, c’est un pseudonyme par lequel Manny appellerait Christina et que cette dernière n’apprécie pas. Pour d’autres, les deux actrices ont des points de vue très différents, etc.