Red Notice, le 1er gros film signé Netflix: la date de sortie est enfin connue, et un teaser est disponible !

Des superstars hollywoodiennes, un budget colossal, tout a été réuni par Netflix pour faire de Red Notice, l’un des Blockbuster les plus attendus. Bonne nouvelle, la date de sortie vient d’être dévoilée.

Casting XXL, budget hors-norme pour Red Notice !

Nouvelle image de Ryan Reynolds, Dwayne Johnson et Gal Gadot dans le film #RedNotice. Le 12 novembre sur Netflix. pic.twitter.com/gPnRc9XsY7 — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) August 30, 2021

Pour cette fin d’année, Netflix gâte ses abonnés avec la comédie d’action Red Notice. Au départ, le film devait être produit par Universal, mais finalement, le N rouge l’a emporté. Ce long métrage qui promet d’être sensationnel, a été réalisé par Rawson Marshall Thurber. Pour l’occasion, c’est un casting de luxe que s’est offert Netflix, avec des acteurs dont la réputation n’est plus à faire. On aura ainsi le plaisir de voir à l’écran, les acteurs Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds.

Le trio à lui seul représente déjà un argument de vente extra, et au départ, le film était prévu pour le cinéma. Finalement, la crise sanitaire a profité à Netflix, qui va pouvoir régaler ses abonnés avec ce Blockbuster déjà tant attendu. Pour ce qui est du budget déboursé pour la réalisation de ce film original, il s’élève à environ 200 millions de dollars. A ce jour, c’est la 1ère fois que Netflix produit un film aussi cher. Cela rend l’attente encore plus frustrante.

Synopsis et bande annonce

C’est l’histoire de Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds qui entrent dans un bar… Le film Red Notice, le 12 novembre ! pic.twitter.com/mudEfvj7ZX — Netflix France (@NetflixFR) September 2, 2021

Le meilleur profiler du FBI est dépêché pour traquer et arrêter les criminels les plus recherchés au monde. En effet, Interpol a déclenché une Alerte Rouge (Red Notice), et c’est John Hartley (Dwayne Johnson) qui s’y colle. Parcourant la planète pour retrouver ses cibles, il finit par se retrouver dans une impasse. Il est alors obligé de collaborer avec le plus grand voleur d’œuvres d’art au monde, Nolan Booth (Ryan Reynolds).

Le but de cette association très…risquée, est de pouvoir arrêter la voleuse d’œuvres d’art la plus recherchée au monde, surnommée « l’évêque » (Gal Gadot). Comme on peut s’y attendre, le spectacle sera au rendez-vous avec ce trio qui se retrouvera à divers endroits du globe. Le problème pour eux, sera de devoir se supporter tout le temps.

Alors qu’on attendait la date de diffusion de ce long métrage, Netflix vient de le divulguer, tout en diffusant la première bande-annonce. Red Notice sera donc disponible sur la plateforme à partir du 12 novembre 2021. Il y aura de nombreuses scènes d’action, des combats, mais aussi de l’humour. Avec la tête des acteurs, on a déjà une idée de ce à quoi s’attendre niveau ambiance.

Dans la bande-annonce, on voit un Dwayne Johnson à fond dans son rôle d’agent du FBI sérieux. Sauf qu’avec un Ryan Reynolds à côté, pas sûr que les téléspectateurs gardent leur sérieux longtemps. Concernant la dame dans le trio, Gal Gadot, on ne se lasse pas de la voir faire tourner les 2 hommes en bourrique. Pour le moment, Red Notice est à l’étape de promotion, et on s’attend à ce que ce blockbuster face de grosses audiences. D’ailleurs, il ne serait pas étonnant qu’il finisse rapidement dans le top 10 des meilleurs films sur Netflix.

Le rendez-vous est pris pour le 12 novembre de cette année !