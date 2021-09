Umbrella Academy sur Netflix : Fin du tournage de la saison 3 de la série… Les fans attendent impatiemment la date de diffusion !

Cette série signée Netflix a remporté un gros succès auprès de ses nombreux abonnés. Série sur des supers héros, Umbrella Academy est adaptée d’une bande dessinée, et son intrigue originale fait sa force. Après 2 saisons, Netflix avait entamé le tournage de la 3e saison, et on vient d’apprendre que c’est bouclé. Il n’y a plus qu’à attendre la diffusion.

Des infos sur la 3e saison de Umbrella Academy

☂️ que la famille ☂️ Umbrella Academy saison 3, prochainement. pic.twitter.com/mcUDq4yYHl — Netflix France (@NetflixFR) September 2, 2021

La faute au Covid-19, si Umbrella Academy n’est pas encore diffusée. Au moins, on a la confirmation que le tournage vient de se terminer, ce qui est déjà un grand pas. Cependant, il faudra s’armer de patience, car le tournage n’est qu’une étape. Notons que ce sont les équipes elles-mêmes qui ont annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux via un tweet. Cependant, ce n’est pas terminé car il y a encore la post-production à assurer.

Si les fans sont impatients de revoir leurs supers héros, leur attente risque donc de durer. Surtout que dans le teaser mis en ligne par Netflix, la firme n’a rien soufflé à propos de la date de sortie prochaine. L’attente risque donc d’être longue.

Que pourrait nous réserver la suite ?

On rappelle que la fin de la saison 2 de Umbrella Academy était plutôt mouvementée. Nos héros étaient partis pour la ferme de Sissy, avec pour but de protéger le petit Harlan. Il a fallu qu’ils livrent bataille contre le Conseil et leurs agents d’élite. Lila interprétée par Ritu Arya, a été l’ennemie suivante, puisqu’elle voulait se venger de Numéro Cinq. Il s’avère que c’est lui qui a tué ses parents biologiques.

Une surprise attendait le groupe, puisqu’il s’est avéré que Lila avait des pouvoirs spéciaux. Sa capacité lui permet de copier les particularités de ses adversaires. Dès lors, la question qui se pose est de savoir si Lila est comme les membres de la Umbrella Academy. Est-elle une native du 1er octobre 1989 au même titre que les 7 enfants de la famille. Notons que cette dernière était bien à 2 doigts d’en finir avec nos héros.

Dans un autre registre, il s’avère que Vanya a pu avoir accès aux pouvoirs du petit Harlan. En effet, c’est elle qui les lui avait transmis, lorsqu’elle l’a sauvé de la noyade. Cependant, il semblerait qu’il y ait des répercussions positives. Ainsi, petit Harlan peut faire léviter les objets.

Des infos sur les membres de la famille Umbrella Academy?

Concernant les membres de la Umbrella Academy, les enfants Hargreeves sont se retournés dans le passé, précisément au 2 avril 2019. Il s’agissait du jour après l’Apocalypse, qu’ils ont dû fuir. Les frères découvrent que leur père, Reginald Hargreeves est bel et bien vivant. Cependant, il y a un changement majeur : l’Umbrella Academy n’a jamais existé ! Il y a autre chose à la place, la Sparrow Academy. Cela signifie donc que l’espace temps a été modifié.

L’une des questions que se posent les fans de Umbrella Academy, c’est de savoir si la suite des aventures va se conformer au comics. Notons que celui-ci est sorti en septembre 2019.