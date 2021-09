Midnight Mass (les sermons de minuit) : On connaît enfin la date de sortie de la nouvelle série du créateur de The Haunting of Hill House… et c’est sur Netflix !

Encore une collaboration entre Netflix et Mike Flanagan, et cela donne comme résultat Midnight Mass. Le premier teaser de la nouvelle série est sorti il y a quelques temps, et maintenant, la date de sortie vient d’être divulguée. Si vous êtes fans de fantastique et d’horreur, alors vous êtes au bon endroit.

Les informations sur la série Midnight Mass

Affiche promotionnelle de #MidnightMass, la nouvelle série d’horreur du créateur de Haunting of Hill House, qui sort le 24 septembre sur Netflix. Une communauté fait face à des événements miraculeux et à de sombres présages après l’arrivée d’un mystérieux prêtre. pic.twitter.com/S9DuRoyWjx — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) September 2, 2021

En raison d’Halloween, le mois d’octobre est souvent baptisé le mois de l’horreur. Alors pour le débuter en beauté, la plateforme de streaming s’est associée avec l’un des maîtres en la matière pour vous faire trembler. Annoncée depuis un moment, la série Midnight Mass s’apprête à sortir.

Le 1er teaser avait déjà été divulgué, mais maintenant, c’est la date de sortie qui vient d’être révélée. Sermons de minuit en version française sera donc disponible à partir du vendredi 24 septembre 2021 sur la plateforme de streaming. La série classée dans la catégorie horreur et épouvante, est la création de Mike Flanagan et Trevor Macy.

On sait que la série américaine fait une saison, dotée de 7 épisodes. Les faits qui s’y déroulent se passent dans un village au paysage lugubre. On y découvre une petite communauté dont le train-train quotidien a été bouleversé par l’arrivée d’un prêtre. Celui-ci semble d’un genre bien particulier, puisque des événements mystérieux commencent par se réaliser.

Pour le casting, Mike Flanagan a réuni des personnes avec qui, il a déjà l’habitude de travailler pour la plupart. Ainsi, Kate Siegel sera de la partie, de même que Henry Thomas. On a déjà vu ce dernier dans Hill House, ou encore dans Bly Manor. Notons que dans Bly Manor, il y avait aussi Rahul Kohli, et il revient également pour Midnight Mass. Toutefois, dans cette nouvelle série Netflix, le 1er rôle est attribué à Zach Gilford. Celui-ci a déjà fait ses preuves dans la série Good Girls.

Que dit la bande annonce ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Midnight Mass (@midnightmassnetflix)

Mike Flanagan est bien connu pour faire des films d’épouvante. En effet, c’est à lui que l’on doit « The Haunting of Hill House », mais également Doctor Sleep. Pour ce qui est de Midnight Mass, le téléspectateur est envoyé dans une petite communauté insulaire isolée, l’île Crockett. Les habitants semblent avoir des comptes à régler les uns envers les autres.

Cependant, les problèmes empirent lorsque 2 personnes arrivent dans le petit village. Le 1er est un jeune homme avec un lourd passé (Zach Gilford). Quand vient un prêtre charismatique (Hamish Linklater), des événements bizarres commencent par se produire. Il s’agit du père Paul, et son arrivée semble être le déclencheur d’événements inexpliqués. Ceux-ci ressemblent à des miracles, ce qui fait que les citoyens retrouvent une ferveur religieuse sans précédent.

Toutefois, rien n’est jamais si simple et on dirait bien que pour chaque miracle, il y a un lourd tribut à payer. Le teaser de Midnight Mass le teaser n’apporte pas beaucoup de réponses. On attend que Netflix nous mette quelque chose sous la dent avec une véritable bande-annonce pour être plus éclairé. Aussi, cela permettra de patienter avant l’arrivée de Midnight Mass ce 24 septembre 2021… Bref, on a hâte !