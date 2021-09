One Piece sur Netflix : Le logo de la série live-action est officiellement révélé… Les bonnes choses peuvent commencer !

Depuis le mois de janvier 2020, a été annoncée la sortie de la série en live-action One Piece. Beaucoup de téléspectateurs manifestent une forte impatience depuis cette annonce. Désormais, les choses se précisent au niveau de Netflix. Hier vendredi 3 septembre 2021, la célèbre plateforme a partagé avec le public une image. Il faut retenir que le scénario du premier épisode avait déjà été bouclé. Au même moment, le logo de la série a été retenu et révélé sur le compte officiel dédié sur Twitter.

One Piece : Les téléspectateurs dans l’espérance depuis janvier 2020 !

C’est au travers d’un dessin de Eiichiro Oda que le projet de cette série avait été annoncé pour la première fois. Pour ceux qui ne connaissent pas Eiichiro Oda, il s’agit du mangaka qui est l’initiateur de la franchise. »Mangaka », c’est le terme utilisé pour désigner un dessinateur et scénariste de manga.

Sur le dessin, il était mentionné qu’une préparation de dix épisodes était en cours pour le compte de la première saison. Eiichiro Oda est chargé de la supervision de la production de cette série. Par ailleurs, le scénario de cette œuvre est écrit par Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D.) et Steven Maeda (X-Files, Lost).

One Piece en live-action avec un logo plutôt captivant

C’est une surprise qu’a faite Netflix à toute la communauté des animateurs avec cette annonce. Personne ne s’attendait à l’adaptation en live-action de la série One Piece. La raison est que généralement, de pareilles adaptations ne sont pas justes avec leurs semblables animés. On se souvient bien des catastrophes totales qu’ont été Dragon Ball Evolution et Death Note. Cela doit donc être difficile pour les animateurs de concevoir qu’une adaptation en direct de One Piece est en cours.

En toute honnêteté, personne n’a la moindre idée de la façon dont la série One Piece de Netflix se déroulera. Rien n’a vraiment été révélé par la célèbre plateforme de streaming au sujet de la série. Toutefois, le logo officiel de One Piece a déjà été retenu et officiellement publié. Il faut dire qu’il est très parlant et rejoint le contenu qui sera diffusé dans la série.

One Piece fait partie des meilleurs mangas japonais jusqu’à ce jour et surtout des plus anciens. Des millions d’amateurs dans le monde l’ont adopté depuis sa publication en série dans le Weekly Shōnen Jump.

One Piece, la série la plus vendue dans le monde !

Parfaite association entre aventure et liberté, One Piece est à ce jour le manga le plus vendu de par le monde. Il totalise plus de 470 millions d’exemplaires vendus depuis sa conception en 1997. On y retrouve d’incroyables histoires de Monkey D. Luffy. C’est un jeune pirate qui est à la quête du ‘’One Piece’’, le légendaire trésor de Gol D. Roger.

Pendant ses nombreux voyages, cet avatar se lie à divers personnages qui lui donneront un coup de main dans sa quête. L’objectif ultime de cet acteur animé d’une hâte communicative est de s’emparer du trône du roi des pirates.