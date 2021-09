New Amsterdam sur Netflix : Découvrez des infos croustillantes sur la diffusion de la saison 3 à venir de la série médicale !

Les 2 premières saisons de la série médicale américaine sont déjà disponibles sur la plateforme de streaming Netflix. Alors que les fans attendent la saison 3, des informations sont disponibles à ce sujet.

A quand la date de sortie de New Amsterdam saison 3 ?

Cette série américaine s’est inspirée du roman intitulé « Vie et mort à l’hôpital Bellevue ». Écrit à l’origine par le Dr Eric Manheimer, la série est une création de David Schulner. Le rôle principal y est joué par Ryan Eggold, qui est dans la peau du Dr Max Goodwin. C’est le nouveau directeur du centre médical de New Amsterdam, et le film nous décrit son quotidien, aussi bien à l’hôpital que dans sa vie privée. On plonge également dans l’univers médical, et le téléspectateur est confronté aux problèmes des professionnels de la santé.

La troisième saison de la série est déjà sortie aux Etats-Unis, et elle y est diffusée depuis le 2 mars 2021. New Amsterdam 3 fait 14 épisodes, mais elle n’est pas encore disponible sur Netflix. Notons que c’est ce 21 juillet 2021, que la seconde saison a été diffusée sur Netflix. Quant à la saison 3, on n’a pas encore d’informations, mais il se pourrait que la plateforme de streaming attende 2022 pour le mettre dans son catalogue.

New Amsterdam saison 3 : à quoi s’attendre ?

On ne peut parler de 3e saison, sans rappeler ce qui s’est passé à la fin de la 2nde saison. Alors à la fin de New Amsterdam 2, Max rencontre des difficultés à soigner un patient atteint de dystrophie musculaire. Quant au Dr Vijay Kapoor, il se laisse embarquer dans une rencontre coquine. Le problème, c’est qu’il s’agit de l’épouse de l’un de ses patients. Peu après, le Dr Vijay se rend compte que c’est une maladie qui est à la base de ce genre de comportement chez la dame. Fidèle à elle-même, le Dr Helen trouve solution à une situation compliquée, tandis qu’Alice et Max finissent par se séparer.

Notons qu’en raison du Covid-19, un épisode de la saison 2 a été enlevé du lot. Il portait sur le thème de la pandémie, et les réalisateurs ont craint que cela ne génère de la panique auprès des téléspectateurs. Cependant, ce retrait n’est pas définitif, car il pourrait bien revenir dans la saison 3 où dans une autre saison. Ce qui devrait rassurer les fans.

Concernant New Amsterdam 3, le Dr Helen doit entraîner le nouveau venu, le Dr Daniel Dae Kim. Cela n’est pas de tout repos, d’autant plus qu’il semblerait qu’il ait une attirance pour elle. Désormais célibataire, on se demande si Max pourrait contenter les fans de la série en faisant un pas vers Helen. Iggy continue de lutter contre ses démons, et pour le reste, on est sûr que de nombreux défis attendent les médecins.

Les fans attendent avec impatience cette saison 3 de New Amsterdam sur Netflix. Espérons que le N rouge ne les fasse pas attendre trop longtemps.