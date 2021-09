Baki : Êtes-vous prêt !? La 3e saison de l’animé sera bientôt sur Netflix ( Date de sortie, nouveau trailer)… L’attente arrive à sa fin !

Créé par Keisuke Itagaki, la renommée de l’animé Baki n’est plus à faire. Les fans attendent la 3e saison depuis un bon moment maintenant, et enfin, la bonne nouvelle est là. La saison 3 de Baki sera bientôt diffusée sur Netflix, dans ce mois de septembre 2021. Pour faire patienter, une bande annonce a été dévoilée, avec des images inédites.

Baki sort quand ?

« Tema la taille des bras. » Baki Hanma, le 30 septembre. pic.twitter.com/ljuuxjlmNO — Netflix France (@NetflixFR) September 3, 2021

Assez de suspense, le célèbre animé sera sur la plateforme de streaming Netflix, ce 30 septembre 2021. Rappelons qu’il y a tout juste un an, le N rouge avait assuré aux fans de la série animée, qu’il y aura une 3e saison. C’est chose faite maintenant, et à la fin de ce mois, on découvrira le résultat.

D’ailleurs, on connaît également le titre que portera cette nouvelle saison : « Son of Ogre, Baki Hanma ». On apprend aussi que ce titre n’a pas été donné au hasard. Cela s’est fait en référence au titre de l’arc. La saison 3 de Baki est une suite directe de la saison 2. Cela situe l’animé, à une date juste après ce qui s’est passé dans New Grappler Baki. C’est de cette œuvre que la saison 2 a été adaptée.

De même, l’animé Baki que l’on trouve sur Netflix, n’est pas le 1er. Il s’agit de la suite de l’animé Grappler Baki, et celle-ci date de 2001. Concernant la saison 3 de Baki, il faut savoir que les histoires tiennent surtout compte des condamnés à mort de la 1ère saison de Baki, de Netflix. Des anciens comme Kaioh Dorian, Sikorsky, Spec, Hector Doyle ou encore Ryūkō Yanagi.

Un trailer inédit pour la sortie de l’animé

En attendant la sortie de la 3e saison de Baki, Netflix a donc mis en ligne la bande annonce, avec de nouvelles images. On devine rapidement que c’est le moment pour que Baki Hanma et son père s’affrontent. Cela s’annonce particulièrement sanglant, d’autant plus que Yujiro Hanma a une réputation à faire trembler. Il est connu pour être « créature la plus forte de la terre ».

Notons que cet affrontement dans le manga original, est le point culminant de l’univers de Baki. Il s’agit-là de la « plus forte bagarre parent-enfant de l’histoire du monde ». Son adaptation dans l’anime est très attendue par les fans de la série Baki.

En observant les différents trailers qui sont sortis, il semblerait que la saison 3 de Baki adaptera peut-être « des arcs Shadow Fighting », mais aussi « Great Prison Battle ». Ce sont les 2 premiers arcs du manga Baki Hanma, qui étaient contenus dans le 3e volet du manga de Keisuke Itagaki. Ce manga est sorti entre 2005 et 2012.

Pour ce qui est du casting, il y aura de nouveaux noms, comme Kenji Nojima, qui prêtera sa voix à Jun Guevara. Iron Michael aura la voix de Yasuhiro Mamiya, et c’est Kōichi Yamadera qui aura la voix des triplés Mouth: Lips, Teeth, Tongue. Bob McCarthy quant à lui, aura la voix de Masashi Ebara. Rendez-vous pris pour le 30 septembre 2021 sur Netflix.