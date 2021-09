Grease – Netflix, comme on se retrouve ! La comédie musicale culte est de retour sur la plateforme !

Grease est un classique qui continue de faire danser les fans à travers le monde. Malgré le temps passé, on s’en rappelle encore, alors pour le bonheur des fans, Netflix le ramène. Désormais, redécouvrez-le sur la plateforme de streaming.

Un classique au succès planétaire qui revient sur Netflix

Mon film « feel good »… pas que, mais quand même, avec 1 bonne tablette de chocolat, Grease spamal 🍄#septemberchallenge pic.twitter.com/7xQUJ495bp — 🍄Mycose OffZeSlop👙 (@BoydHilikus) September 3, 2021

C’est le 3 octobre 1978 que le film américain Grease est sorti en salle. Il s’agit à la fois d’une comédie musicale, mais également d’une romance. Mi février 2013, le film réalisé par Randal Kleiser a été repris. A sa première sortie, Grease a eu un succès retentissant. Malgré qu’il y ait eu des critiques par rapport au scénario, la comédie musicale a réussi à entrer dans les annales. Encore aujourd’hui, ce film fait parler de lui, et est resté dans les cœurs.

Le succès de Grease était tel que son acteur principal John Travolta, est devenu une garantie de réussite pour les producteurs de film. De plus, la musique du film est devenue également culte, et ne faisait que passer sur les radios. Les jeunes ont commencé par copier le style vestimentaire des acteurs principaux…il y avait une sorte de frénésie autour du film à cette époque. Finalement, les recettes ont été à la hauteur de l’engouement suscité par Grease. Aux USA seulement, elles s’élevaient à environ 160 millions de dollars, et dans le monde entier, on parlait de 400 millions de dollars de recettes !

Les fans inconditionnels de Grease seront ravis de savoir qu’il figure dans le catalogue de la plateforme de streaming Netflix. Pour ceux qui ne l’ont pas encore regardé, c’est le moment de se mettre à jour.

Que raconte le film ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ☆🌙 Janis Ferreira 🌙☆ (@janisfilleliens)

Il y a de la romance dans l’air avec la comédie musicale Grease. Cela se passe à Rydell High, en 1958. Deux jeunes adolescents, Danny Zuko (John Travolta) et Sandy Olson (Olivia Newton-John), sont tombés amoureux pendant les vacances d’été. A l’approche de la rentrée, il faut se dire adieu, puisque la belle doit repartir en Australie. Cependant, le hasard fait que Sandy ne repart plus. Les 2 tourtereaux se retrouvent alors dans la même école à la rentrée. Alors que les choses devraient bien se passer, tout est chamboulé.

En effet, Danny qui est le chef des T-Birds, un clan d’ado qui fait sa loi dans le collège, a du mal à faire face à ses sentiments. Il décide alors de jouer au macho pour protéger son image de leader. Sandy, elle, est déboussolée par son changement de comportement. Elle rejoint finalement les Pink Ladies, qui sont comme le T-Birds au féminin.

Cependant, leur cheffe Betty Rizzo, est en réalité secrètement attirée par Danny. Sandy et Danny ne savent plus vraiment comment exprimer leurs sentiments, et bientôt, beaucoup d’autres choses les occupent. Il y a des rivalités à gérer, un bal, des soirées, des sorties, une course de voitures. En plus de tout cela, il y a un jeu du chat et de la souris que se livrent les deux tourtereaux.

Pour voir ou revoir cette comédie musicale romantique, cela se passe sur Netflix. Qu’attendez-vous ?