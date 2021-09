AlRawabi School for Girls : La nouvelle série pour jeunes et adultes qui fait sensation sur Netflix !

Netflix innove avec une série qui met en avant le harcèlement scolaire au Moyen-Orient. Il s’agit de la série AlRawabi School for Girls, à voir absolument !

La série AlRawabi School for Girls est l’une des dernières nouveautés de Netflix. Tout comme la série Jinn, elle met à l’honneur la Jordanie avec un contenu qui s’adresse à tous les publics. C’est la première série réalisée pour les jeunes du Moyen-Orient, avec une équipe composée uniquement de femmes. Elle est disponible sur Netflix depuis le 12 août dernier.

AlRawabi School for Girls : tout ce qu’il faut savoir sur la série Netflix

La série AlRawabi School for Girls est une réalisation de Tima Shomali. Toute l’équipe ainsi que le casting sont composés uniquement de femmes. Le but de cette initiative était de célébrer le rôle des femmes. Pour ce projet, Netflix a pu compter sur les professionnels de Filmizions Productions.

La série vient poser un regard à la fois juste et objectif sur le harcèlement en milieu scolaire. Elle est assez courte, puisqu’elle ne compte que six épisodes. Elle raconte l’histoire passionnante et riche en rebondissement d’une jeune femme nommée Mariam. Cette dernière est victime de harcèlement et décide de préparer une vengeance contre ses persécutrices. Ce faisant, elle finit par se rendre compte que personne n’est entièrement bon ou mauvais. Elle même étant la victime, avait sa part d’ombre qu’elle ne pouvait ignorer.

La réalisatrice s’est exprimée au sujet de la série pour faire comprendre le message qui s’y cache. Selon ses dires, AlRawabi School for Girls vise à dépeindre les difficultés des femmes arabes. La série vient raconter leurs expériences d’une façon inédite. Pour cela, la production s’est beaucoup plus penchée sur le vécu féminin. La réalisatrice a exprimé sa gratitude à l’endroit de Netflix, qui lui a donné cette occasion. Elle semblait vraiment heureuse d’avoir pu partager les histoires des femmes de sa région. Plus encore, elle est ravie d’avoir pu le faire sur une plateforme d’envergure mondiale.

AlRawabi School for Girls : les premiers avis sur la série

Si vous n’avez rien à faire allez regarder la mini série AlRawabi School for Girls sur Netflix après on discute !! — miss🇾🇹 (@inesaidali) September 5, 2021

La série AlRawabi School for Girls est disponible sur Netflix depuis seulement quelques jours. Néanmoins, elle a déjà été regardée par plusieurs milliers d’utilisateurs de la plateforme. D’ailleurs, elle devrait bientôt entrer dans le palmarès des programmes les plus regardés de Netflix. Comme on peut s’en douter, elle a suscité des avis positifs, mais aussi négatifs.

Toutefois, les producteurs sont ravis de constater que jusque-là, il y a beaucoup plus d’avis positifs. Dans l’ensemble, le public salue la justesse de la série quant à la question du harcèlement scolaire. Certains sont horrifiés de découvrir à quel point le milieu scolaire peut être destructeur pour les jeunes filles. D’autres considèrent la série comme une prévention contre le silence face au harcèlement scolaire.

regardez la mini série alrawabi school for girls sur netflix, c’est une vraie prise de conscience encore une fois sur les conséquences réelles et tragiques des cultures/ la société patriarcale sur la vie des filles. — fairyblu🩸 (@hctibdass) September 1, 2021

Quoi qu’il en soit, le public souhaite vivement une saison 2 à cette série plus que passionnante. N’hésitez pas à la visionner et à commencer de préférence tôt dans la journée. Il y a fort à parier que vous visionnerez toute la saison d’une traite !