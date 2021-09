Inspiration 4 : Un vol touristique inédit vers l’espace diffusé sur Netflix… A regarder absolument dès le 06 septembre !

Les amoureux de l’espace vont pouvoir se régaler sur Netflix. La mission civile Inspiration 4 sera diffusée sur la plateforme pour votre plus grand plaisir.

Inspiration 4 est un vol touristique qui permettra d’envoyer des civils dans l’espace. Cette mission spatiale sera une première dans le monde. En effet, jamais auparavant des civils seuls n’avaient été envoyés dans l’espace. Netflix a donc décidé d’en faire une série documentaire de 5 épisodes. La plateforme de streaming compte mettre en ligne les deux premiers épisodes ce 6 septembre.

Aux dernières nouvelles, les préparatifs pour le lancement de la mission Inspiration 4 évoluent sans encombre. Le voyage aura lieu à bord du Crew Dragon de SpaceX. D’après le calendrier établi, le décollage est prévu pour le 15 septembre. Lors de cette mission spatiale inédite, quatre civils deviendront les premiers véritables touristes à faire le tour de la terre.

Contrairement aux premiers civils envoyés dans l’espace, ceux-ci seront livrés à eux-mêmes. En effet, en dehors de ces quatre hommes et femmes, il n’y aura aucun astronaute pour superviser la mission. Ils ne pourront donc compter que sur le pilote automatique de la capsule. Bien entendu, au niveau du centre de contrôle de SpaceX, des experts seront présents pour les guider.

Ces civils pourraient donc être considérés comme de vrais astronautes, sans que cela ne soit contesté. Ils passeront trois jours en orbite terrestre, à une altitude de 540 kilomètres environ. Même si pour les participants il s’agit d’une occasion exceptionnelle, cette mission a un objectif précis. Elle vise à récolter des dons pour le St. Jude Children’s Research Hospital. Les fonds recueillis devraient financer les programmes de recherche du centre en rapport avec le cancer pédiatrique.

Jared Isaacman est celui qui se retrouve à la tête de la mission. C’est d’ailleurs lui qui la finance entièrement. Il a choisi d’offrir les trois autres places à des citoyens qui selon lui sont méritants. Il a donc distribué les sièges comme suit :

