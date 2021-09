Le club de plongée : Netflix régale ses abonnés avec un nouveau teen-drama palpitant !

Envie de vagues et de ciel bleu ? Certes c’est la rentrée, mais Netflix est toujours prêt à vous aider à vous évader. Une mission qui peut bien s’accomplir avec le nouveau film produit par le N rouge. Il est intitulé Le Club De Plongée, et c’est une nouvelle série australienne. Elle est déjà disponible sur la plateforme depuis ce vendredi 3 septembre 2021.

Netflix vous amène en plongée

la série « le club de plongée » ✅✅✅ au top — da best 🥳🎭 (@kannou11) September 5, 2021

Les adolescents ont la côte sur Netflix, et de plus en plus de films et séries sont adressés à ce public. Aussi, la plateforme semble ne pas hésiter à enrichir son offre concernant les films et séries en direction des très jeunes adolescents. L’une des dernières dans cette catégorie, est nommée le Club de plongée. Cela se passe sur les rives du Cap Mercy, et on entre en contact avec de jeunes plongeuses en plein adolescence. La disparition de l’une d’entre elles ébranle le groupe, qui se met à enquêter. Très vite, des mystères doivent être résolus.

Le casting de Club de Plongée est composé de Miah Madden, Georgia-May Davis, Sana’a Shaik, Mercy Cornwall et Aubri Ibrag. Il s’agit là des 5 actrices principales de la série. Notons que cette dernière est une production de Steve Jaggi, qui est un producteur Canado-Australien. On se rappelle que c’est lui qui a produit le film “Droit au but”. Concernant la série qui nous concerne ici, Le Club de plongée, lui fait 12 épisodes. Il est déjà possible de la suivre sur Netflix, et ce, depuis le vendredi 3 septembre 2021.

Au programme avec le Club de plongée, de belles et intrépides plongeuses, beaucoup de mystères, des rebondissements, etc.

Synopsis de la série

Cette série met en exergue une côte paradisiaque et 4 jeunes adolescentes passionnées de plongée sous-marine. Tout semble aller très bien, lorsqu’un cyclone vient bouleverser la vie paisible des habitants de cette petite ville. Pour le groupe de jeunes filles, c’est le drame. En effet, l’une d’entre elles disparaît subitement, et personne ne sait ce qui lui est arrivé.

Peu après, une nouvelle personne intègre le groupe des filles. Alors que l’enquête officielle ne donne rien, elles décident de découvrir par elles-mêmes, ce qui a bien pu arriver à leur amie. Au cours de leur recherche, elles trouveront encore plus de questions qu’au début.

Dans la nouvelle série de Netflix Le Club De Plongée, le téléspectateur est donc amené à suivre l’histoire de Maddie, Lauren, Anna et Stevie les quatre adolescentes. Izzie finira par rejoindre le groupe, après la disparition de l’une d’entre elles. Les jeunes filles ont 16 ans, et ce sont des ados comme toutes les autres. Sauf qu’elles ont en commun une passion pour la plongée sous-marine.

Au fil de leur parcours, on les voit vivre leurs vies, ponctuées des 1ers émois amoureux, mais surtout d’une forte amitié. Elles en auront besoin pour venir à bout des nombreux mystères qui règnent dans la ville de Cape City. Le Club de plongée est un team-drama comme on les aime, et c’est uniquement sur Netflix.