« Je suis Georgina » : Le documentaire Netflix sur la compagne de Cristiano Ronaldo, bientôt sur les écrans !

Projet intéressant en cours pour Netflix. Le géant américain a décidé de consacrer un documentaire à Georgina Rodriguez. Il s’agit de la compagne du footballeur international portugais Cristiano Ronaldo. On se doute bien que les fans du quintuple Ballon d’Or voudraient bien en savoir plus sur la vie privée de leur idole. De même, Georgina Rodriguez a su se démarquer de son célèbre compagnon, au point de susciter l’intérêt de Netflix. Le documentaire relate leur histoire de couple, leur vie à deux qui a commencé par un coup de foudre…

Un documentaire très attendu par les fans

👩‍❤️‍👨 Intitulé « Je suis Georgina », un documentaire produit par Netflix promet quelques révélations sur la vie de couple entre Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo https://t.co/K8Qoip9GSc — RMC Sport (@RMCsport) September 5, 2021

Il n’y a pas de doutes à ce sujet, Netflix prépare vraiment un documentaire sur l’influenceuse Georgina Rodriguez. Cependant, pour ceux et celles qui rugissent déjà de joie, il faudra patienter encore un moment. En effet, on ne connaît pas encore la date de diffusion du documentaire. Il faut dire que tous sont parfaitement au fait des exploits de CR7 sur un terrain de foot. Par contre, pour ce qui est de sa vie privée, pas grand chose ne fuite.

Georgina Rodriguez, pour rappel, est un mannequin en plus d’être influenceuse sur les réseaux sociaux. Netflix s’est intéressé à elle pour un documentaire qui s’annonce déjà prometteur. Le titre est déjà connu, et ce sera « Je suis Georgina ». Y aura-t-il de petits secrets croustillants à découvrir ? On l’espère grandement…

En une fraction de seconde…une vie qui bascule

Jeune femme âgée de 27 ans aujourd’hui, Georgina Rodriguez avait 22 ans lorsqu’elle a fait la rencontre du papa de sa fille. Alors que la mannequin espagnole était employée dans un magasin Gucci en Espagne, précisément à Madrid, elle fait une rencontre inédite. En effet, Cristiano Ronaldo venait d’entrer dans la boutique. Apparemment, ce fût un véritable coup de foudre pour celui qui était alors l’idole absolue du Real.

Dans un extrait du documentaire qui sera bientôt diffusé, il revient sur ce moment qui s’est déroulé dans une boutique de luxe : « C’est arrivé en une fraction de seconde. Je n’aurais jamais imaginé que ce serait si fort de tomber amoureux d’elle. Je ne m’y attendais vraiment pas. Georgina est la femme dont je suis totalement tombé amoureux. ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Georgina Rodríguez (@georginagio)

C’est donc par cette rencontre que tout a commencé, et aucun des 2 n’oublie ce moment particulier. Pour Georgina Rodriguez, ce fût ce jour où sa vie a basculé. La maman de la petite Alana a raconté que cela s’est déroulé un jeudi d’été. La jeune femme était sur le point de quitter son travail lorsque : « un bel homme de 2m est entré… » ». Ce fût ainsi que débuta leur histoire qui dure depuis 5 ans maintenant.

Quant à la petite Alana Martina, elle est née un an plus tard. Ce fût la 1ère née du couple, mais le 4e enfant de Cristiano Ronaldo. En effet, le quintuple ballon d’or avait déjà 3 enfants avant sa rencontre avec la belle Georgina Rodriguez. On attend le documentaire pour en savoir plus.