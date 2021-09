Casa de Papel saison 5 : Drôle de fin pour cette 1ère partie de la série… Les fans sont sous le choc après la mort d’un personnage historique du film… La partie 2 est menacée de Boycott !

Les fans du film La Casa de Papel s’attendaient certes à des surprises, mais celle-ci semble du plus mauvais goût. Le choc a été immense pour eux, de vivre la fin de vie de l’un de leur personnage préféré. Les réactions sont explosives !

Des morts en cascade parmi les héros de La Casa de Papel (attention spoil) !

On en compte pas mal, des morts dans cette série à la réputation planétaire, La Casa de Papel. Il y a eu Oslo, puis Berlin, Moscou et vers la fin de la dernière saison, Nairobi. D’ailleurs, nombreux sont ceux qui ne se remettent pas encore du décès de Nairobi. Alors que la première partie de la saison 5 de la série est lancée depuis le 3 septembre, les avis des internautes affluent. Déjà, cette partie 1 fait 5 épisodes. Ce qui a retourné la toile entière, c’est le décès de l’un des personnages historiques de La Casa de Papel.

***Attention spoiler***

D’abord, Tokyo se fait tirer dessus par Gandia, mais malgré tout, la jeune femme refuse d’abdiquer. Afin de sauver ses compagnons de casse, elle décide de se sacrifier, en faisant exploser la grenade qu’elle avait en main ! Oui, vous l’avez compris, Tokyo n’est plus ! Alors que tous les fans du film et surtout de Tokyo ont été absolument dégoutés par cette fin, l’actrice en question s’était déjà exprimée à ce propos. En effet, on se rappelle que dans un entretien, elle avait dit que cette fin était particulièrement symbolique. Úrsula Corberó de son vrai nom, avait dit être très satisfaite de cette fin pour son personnage. Certainement qu’elle sait de quoi elle parle, mais pour le moment, les fans ont du mal à faire leur deuil.

Sur les réseaux sociaux, certains se sont contentés d’expressions dépitées face à cette fin. Le but pour la plupart était de ne pas spoiler, par égard à ceux qui n’ont pas encore suivi jusqu’à la fin. Cependant, d’autres étaient intenables, et les internautes ont été nombreux à s’insurger contre cette tournure qu’a pris la série. Au point que certains ont émis des menaces de boycott !

La partie 2 boycottée par des fans de La Casa de Papel mécontents ?

Moi après le dernier épisode de la casa del papel . 🥲 #CasaDePapel pic.twitter.com/665dHctbGc — 𝓛 𝓪 𝓪 𝓪 𝓪 𝓪 𝓾 𝔀 . 🏹🤍 (@Laaaaxriineee) September 3, 2021

Ah les fans sont fâchés, et c’est un faible mot. Les scénaristes avaient-ils prévu cette réaction ? Peut-être que la seconde partie saura consoler les cœurs ? Nul ne le sait pour le moment. Toutefois, beaucoup de fans en colère menacent de ne pas regarder la 2e partie de la saison 5 de La Casa de Papel.

En effet, pour beaucoup d’entre eux, la série n’a plus aucune saveur sans Tokyo. Notons que la 2e partie est prévue pour le 3 décembre 2021. Quant à l’actrice qui a tenu ce rôle jusqu’au bout, elle-même a avoué que cela lui est difficile d’accepter que c’est fini. Cependant, il faut bien savoir comment tout cela va se terminer. Alors ce n’est pas encore terminé !