Turning Point sur Netflix : L’analyse en temps réel d’une atrocité des plus poignantes… Un voyage émotionnel glaçant vous attend !

Il s’agit d’un nouveau programme qui relate des événements qui ont secoué les États-Unis, mais pas que ces derniers. ‘’Turning Point’’ revient sur les faits de 2001, et on pourrait bien se poser des questions sur sa finalité.

Que dire de Turning Point : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme ?

Turning Point évoque sans détour les attaques terroristes ayant eu lieu le 11 septembre 2001. C’est un sacré parcours qu’elle retrace. On peut donc s’imprégner dans la chronologie des faits depuis l’invasion soviétique de l’Afghanistan en 1979. En passant par le retour des talibans dans Kaboul une vingtaine d’années après, on finira par aboutir à l’attaque du World Trade Center.

Créée par Brian Knappenberger, cette série diffusée par Netflix vient dans le bon timing. En effet, la sortie de ‘’Turning Point’’ a été bien calculée, puisque dans quelques jours, ce sera le funeste anniversaire des attaques. Aussi, on peut croire à une série plus ou moins obsolète. Toutefois, la situation actuelle en Afghanistan lui insuffle un caractère contemporain encore plus accentué. Porter une analyse plus complète et aboutie des tenants et aboutissants de ce qui se passe présentement devient possible.

La cadence, un élément clé de la mini-série

Les secondes qui lancent le premier épisode de ‘’Turning Point’’ vous font vivre des moments assez calmes. Par la suite, c’est une montée de pression soudaine et brutale à laquelle on assiste. L’épisode 1 est celui qui met en avant la cadence de la série. On y retrouve également des témoignages de survivants à l’attaque du World Trade Center. Des personnes qui avaient des activités précises dans ce haut lieu new-yorkais. Elles expliquent ce qu’elles faisaient concrètement ce matin-là. On peut même en apprendre plus sur la genèse du complexe composé d’immeubles d’affaires.

Tout ceci sera interrompu à plusieurs endroits par des discussions audios. Ces dernières proviennent des contrôleurs aériens, notifiant la perte du contact avec le premier avion en direction de Boston. Par la suite, on entendra le signalement de la prise de contrôle de l’avion par un terroriste. Les clichés du premier attentat dans la tour Nord ne tarderont pas à suivre. Une cadence assez spécifique où rien qu’à la sixième minute, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Des séquences de discussions et un alignement de faits à un rythme assez impressionnant ne font que tenir le téléspectateur accroché. Images glaçantes, c’est presque comme si on y était.

Un programme qui vient alourdir d’autres ?

Passionnant et terrifiant, ce sont bien ces deux mots qui reviennent.

Un paquet d’informations à démêler. Impressionnant. Netflix reste le boss en termes de documentaires. Rien à dire. #TurningPoint pic.twitter.com/3cXxMZiJSe — Bibo Mr Bibz (@bibo_resilience) September 1, 2021

Des programmes sur le 11 septembre, il en existe une multitude. Cependant, ils sont très peu à proposer de la qualité et à réellement explorer d’autres univers autres que les attaques proprement dites. Avec cette série, vous ne vous retrouvez pas seulement face aux attentats du World Trade Center. C’est en effet, tout l’historique de cette guerre qui est relaté.

On apprend tout de la manière dont l’histoire du monde a pris une autre tournure jusqu’au changement provoqué au sein des États-Unis. Les répercussions de ces attaques sur les autres nations et la chronologie des événements au fil de l’histoire sont à découvrir. La mini-série pousse ainsi à une réflexion plus aboutie. Analyse et recul sur les faits ayant créé la rupture entre États-Unis et Talibans depuis 20 ans, c’est bien dans Turning Point… A regarder, absolument !