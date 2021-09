La Casa de Papel : Ces petits secrets de tournage sur la phénoménale série proposée par Netflix !

La Casa de Papel, on l'adore tous et justement pour ces raisons, on partage avec vous, les secrets qui sont liés à quelques points clés de la série.

Depuis le 3 septembre dernier, Netflix a mis le premier volume de l’ultime saison d’une série exceptionnelle. ‘’La Casa de Papel est de retour et vous pouvez déjà y avoir accès. Toutefois, cette série regorge de nombreux secrets dont les amoureux sont loin de se douter. On vous en dit plus dans la suite.

La mort était destinée à l’intégralité des personnages

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par La Casa de Papel (@lacasadepapel)

Netflix avait publié une vidéo à l’époque sur YouTube en relation avec sa série ‘’Casa de Papel’’. C’est dans cette dernière que la plateforme de diffusion faisait des révélations sur ce qui était prévu pour les personnages de la série. On y apprend ainsi que Tokyo, Rio, tout comme Denver et le reste de la bande devraient mal finir.

En effet, il était prévu que ces derniers devraient tous être victime d’une maladie assez évoluée qui leur ferait perdre la vie. Cela aurait été la raison principale poussant le Professeur (Alvaro Morte) à les choisir. Ils n’auraient ainsi plus rien à perdre. Une idée que les scénaristes ont finalement mise de côté. D’ailleurs, elle n’a été maintenue que pour Berlin.

Une série qui aurait pu s’intituler autrement

La Casa de Papel intègre le rang des séries qui ont vu leur titre original être revu. À la base, le programme portait le nom « Los Desahuciados ». En français, il s’agit de « Les expulsés ». Un titre qui justifiait que les personnages étaient en fuite. Les créateurs ont finalement opté pour La Casa de Papel. Un nom lié au braquage initial réalisé dans la fabrique de la monnaie à Madrid. Chez les Anglo-saxons, la série tient le nom de Money Heist.

Une série qui aurait pu ne pas se poursuivre

Aujourd’hui, on ne pourrait pas imaginer que La Casa de Papel a failli fermer la porte à cause du manque d’audience. Pourtant, au moment où la série était diffusée en Espagne, elle a vu son audience chuter après chaque épisode. La chaîne Antena 3 avait même été obligée de renouveler le programme. Il aura fallu sa diffusion en Ligne via Netflix pour voir un énorme engouement autour d’elle pour la relancer.

Une intrigue qui évolue au fur et à mesure en fonction des épisodes

Ceux qui ont créé La Casa de Papel rédigent le scénario de leurs épisodes étape par étape. Tout dépend en effet de la réaction suscitée par le public à la vue des dernières actions diffusées. Cependant, cela ne leur a pas permis de tout réussir. On peut déjà imaginer le grand regret qu’ils ont eu après la mort de Berlin. Un personnage que les créateurs ne pensaient pas être autant apprécié des fans.

Les personnages devraient porter des noms de planètes

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par La Casa de Papel (@lacasadepapel)

L’une des exigences du Professeur, c’est que sa bande de braqueurs doit garder l’anonymat. Aucun membre du groupe ne doit connaître la réelle identité de ses coéquipiers. Dans ce schéma, le professeur a donc assigné des noms de capitales à chacun de ces derniers.

Cependant, ce n’était pas ce qui était prévu. En effet, les créateurs voulaient leur faire porter des noms de planètes. La donne a été changée à cause d’un des créateurs de la série, Alex Pina. Ce dernier est arrivé sur les lieux de production avec un t-shirt portant l’inscription « Tokyo ».