TUDUM : Netflix prépare un événement d’envergure planétaire pour le plaisir de ses fans à travers le monde !

Ce sera en ligne, en direct, et tous les abonnés du monde entier de Netflix pourront y avoir accès. Nous parlons de la diffusion du tout 1er événement Tudum de la plateforme de streaming.

Qu’est-ce que TUDUM ?

Il y a un bruit particulier qu’émet la télé, à chaque fois qu’un programme Netflix démarre sur la plateforme. On entend en effet « TOUDOUM ! ». En référence à ce bruit caractéristique, TUDUM est le prochain grand événement de Netflix, qui promet d’être planétaire. Cela se passera dans ce mois de septembre, et il ne faudra pas manquer le rendez-vous, sinon, ce sera trop tard. En effet, TUDUM ne durera que 3 heures de temps. Pendant ce laps de temps, il sera présenté des nouveautés sur Netflix, des annonces exclusives concernant les programmes incontournables, des bandes annonces, des images inédites et bien d’autres choses.

Il s’agit donc d’un évènement virtuel mondial qui a pour but de réunir tous les utilisateurs de la plateforme de streaming pendant 3 heures de temps. Au total, il y aura plus de 70 films et séries parmi les plus suivis de Netflix. On s’attend donc à ce que des films ou séries dans le genre de La Casa de Papel, Emily in Paris, The Witcher, Virgin River fassent partie du lot. Il y aura également des animés tels que Cowboy Bebop par exemple.

L’évènement TUDUM sera présenté un peu comme un Comic-Con. Notons qu’il y aura parmi les films et séries, plusieurs K-Dramas, ainsi que des productions asiatiques. Il faut dire que Netflix fait la promotion des talents coréens depuis un bon moment. Cela est un succès puisque de nouveaux publics s’y intéressent de plus en plus, à différents endroits de la planète.

C’est pour bientôt… Tudum !

TUDUM est prévu pour le 25 septembre 2021, et les invités d’honneur sont les abonnés de Netflix du monde entier. Notons que l’heure de l’évènement sera différente, selon l’endroit où l’on se trouve sur la planète. Si vous êtes en France, alors il faut savoir que cela se passera de 18h à 21h. Cependant, à partir de 14h, les utilisateurs auront la possibilité de visionner des programmes. Ce sera surtout des séries coréennes et indiennes, ainsi que des animés.

Retransmis en temps réel, TUDUM se tiendra dans les locaux de la Commission européenne. Pour le suivre, il faudra se connecter sur les chaînes YouTube officielles de Netflix. Il est également possible de suivre l’évènement sur Facebook, Twitter et Twitch. Notons qu’il pourrait y avoir des interventions de certaines stars sud-coréennes. D’ailleurs, il y aura des nouveautés dans la catégorie K-Drama, et pas n’importe lesquelles.

On attend entre autres : My name (Undercover), la célèbre série Hellbound, ou encore l’émission de variétés A New World. Notons que l’événement TUDUM est ouvert à tous, même s’il est dédié surtout aux abonnés Netflix. Aussi, il se déroule sur des plateformes gratuites. Alors, il n’y aura pas besoin de paiement, d’abonnement ou d’inscription pour le suivre. Tout sera entièrement gratuit. Ne ratez donc pas cet événement géant ce 25 septembre 2021 à 18 heures.