Un After Mortel : Netflix propose une seconde chance pour se racheter dans la vie !

Cassie est prête à tout pour vivre une meilleure vie, avec la seconde chance qui lui a été accordée. Ses aventures se déroulent sur Netflix, et sont disponibles depuis le 2 septembre 2021.

Synopsis d’un after mortel

Le film #UnAfterMortel (#AfterlifeOfTheParty) est dès maintenant disponible en streaming sur Netflix. « Cassie est de toutes les fêtes… jusqu’à ce qu’elle meure dans un accident improbable. Pour mériter son entrée au paradis, elle va devoir réparer ses erreurs sur Terre. » pic.twitter.com/nQ9OnAmEpa — ALXOIX (@alxoix) September 2, 2021

Dans Un After Mortel, le cinéphile découvre Cassie, une belle jeune femme qui adore les fêtes. Avec une vie trépidante, et une vie sociale débordante, notre héroïne ne rate aucune fête. Alors que son anniversaire approche, le destin fait que Cassie meurt dans sa salle de bain !

Cependant, ce n’est pas la fin pour la jeune femme, qui se retrouve au purgatoire. Ah oui, le paradis, ça se mérite, alors en attendant, c’est le purgatoire. Afin d’avoir la possibilité d’y entrer, Cassie bénéficie d’une seconde chance. Il s’agit d’une opportunité qui est offerte à la jeune femme, afin qu’elle puisse réparer ses erreurs commises par le passée.

A cet effet, la jeune femme devra reprendre contact avec les personnes qui lui sont proches. Au-delà de tout ça, il faudra prouver qu’elle mérite bel et bien le paradis, avant de pouvoir y aller. Notons que Cassie ne dispose pas de tout son temps. En effet, il a un délai à respecter, et une liste des personnes avec qui elle doit entrer en contact, pour pouvoir aller au paradis.

Cette quête lui réserve bien des surprises, et Cassie aura bien besoin du soutien de son ange gardien pour y arriver. On s’attend à beaucoup rire dans ce film complètement loufoque. La surprise aussi est au rendez-vous, avec quelques rebondissements également.

Tout savoir du film

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shini D. Malcom (@shini.d.malcom)

C’est au début de ce mois que le film Un After Mortel a débarqué sur la plateforme de streaming Netflix. En effet, c’était le jeudi 2 septembre 2021, et depuis ce moment, le positionnement du film ne cesse de monter. Un After Mortel fait maintenant partie des programmes les plus vus sur Netflix. Le rôle principal a été endossé par Victoria Justice. On reconnaît l’actrice, qui est la jeune fille qui a joué dans Zoé, ou encore dans la série humoristique Victorious.

Un After Mortel est un film qui a une durée de 1h49. En plus de Victoria Justice qui joue le rôle de Cassie, le casting comprend Midori Francis dans la peau de Lisa. Il y a aussi Adam Garcia qui entre dans la peau de Howie, puis Robin Val, qui est un ange ici, du nom de Val.

Il faut savoir que Un After Mortel a été réalisé par Stephen Herek. Quant au scénario, il a été écrit par Carrie Freedle. D’autres acteurs phares sont également de la partie dans Un After Mortel. Nous parlons par exemple de Gloria Garci, de Timothy Renouf, mais également de Spencer Sutherland.

Pour en savoir plus, il n’y a qu’une seule chose à faire, se rendre sur la plateforme de streaming du géant américain, et se faire sa propre idée. Pour le moment, le film continue de séduire, et même s’il y a quelques critiques, la majorité des avis demeurent positifs.