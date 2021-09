Lucifer saison 6 : Les 2 acteurs principaux de la série, Tom Ellis et Lauren German dévoilent quelques changements apportés à leurs personnages avant la sortie de l’ultime saison… On a hâte !

C’est pour très bientôt, et les fans sont plus impatients que jamais. La moindre information sur la saison 6 de Lucifer est la bienvenue. Il y a peu, le couple d’acteurs principaux Tom Ellis et Lauren German, a évoqué les changements qui ont été apportés aux films. Cela concerne surtout leurs personnages, mais également les intrigues de la série.

Une finale qui s’annonce émouvante

Bienvenue dans cette semaine d’enfer où la saison finale de Lucifer sera dispo. — Netflix France (@NetflixFR) September 6, 2021

Les très nombreux fans de Lucifer sont sur les dents. Depuis l’annonce de l’ultime saison qui doit être diffusée bientôt, les jours sont comptés. On en attend beaucoup de cette finale surtout depuis la diffusion du teaser qui a nourri encore plus l’impatience des abonnés de Netflix.

Cependant, on apprend que de gros changements sont à attendre, notamment concernant les personnages. A priori, cela touchera surtout les personnages principaux de la série. Il s’agit de Tom Ellis et Lauren German, respectivement Lucifer Morningstar et détective Chloe Decker dans la série. Ces derniers ont révélé, il y a peu, des détails intéressants de la saison 6 de la série.

D’après Tom Ellis qui incarne le diable le plus attachant de la télévision, cette ultime saison de Lucifer pourrait faire couler les larmes à bon nombre de personnes. Il semblerait que la fin soit particulièrement choquante. Interviewés à ce propos, les différents acteurs de la série ont pu donner leur avis, apportant des détails.

Cela concerne surtout les changements qui interviendront, et on a déjà le thème. Ce sera donc “aventures et épiphanies”. Ainsi, d’après Tom Ellis, ces changements à venir conduiront la série vers un nouveau territoire, et son personnage (Lucifer Morningstar) en sera impacté. D’après lui, le tournant pris par la série pour cette ultime saison, était inconnu jusqu’à présent. Là, ils ont exploré un nouveau territoire pour la saison, surtout pour son personnage de Lucifer. Du moment où ça plaît aux fans…

Une ultime saison pour se dire au revoir

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucifer (@lucifernetflix)

Lors des différentes interviews, quelques informations ont été lâchées. Ainsi, on a appris que les 5 premières saisons du film avaient surtout tourné autour du sentiment d’abandon de Lucifer. Pour ce qui est de la saison 6 de la série, les choses seront différentes. Aussi, puisqu’il s’agit de l’ultime saison, l’occasion sera donnée à chaque personnage de faire ses au revoir. Ce sera chacun à sa manière, selon le caractère de son personnage.

Pendant l’entretien, Lauren German (l’inspectrice Chloé Decker) a affirmé que les producteurs de la série Lucifer n’ont pas lésiné sur les moyens pour faire ressortir les différentes personnalités de chacun des personnages de la série. Toutes ces bribes d’informations ne font que rajouter à l’impatience des fans de la série Lucifer.

Pour voir cette ultime saison, il faudra attendre encore quelques jours. En effet, ce sera le 10 septembre 2021 sur la plateforme de streaming Netflix. Les questions des fans sont nombreuses, ils auront peut-être des réponses dans la saison finale.