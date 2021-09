SAS Rise of the Black Swan : La série Netflix qui suscite de grandes déceptions auprès de nombreux internautes… Explications !

Une fois n'est pas coutume... SAS Rise of the Black Swan, diffusé par le géant américain du streaming a déçu les internautes.

Netflix est réputé pour offrir à ses abonnés de nombreux films d’action. SAS : Rise of the Black Swan représente le parfait exemple des choses que la plateforme adore offrir. Il s’agit là de films dont la réalisation est essentiellement basée sur le casting. Dans celui-ci par contre, les acteurs ne portent pas le fameux film pour contenter le chaland. Le casting suscite donc la curiosité sans doute, mais ne fait pas rêver pour autant. Dans cet article, vous en apprendrez plus sur ce programme Netflix.

L’absence d’une star hollywoodienne dans le film

Ah oui, j’ai oublié de lever le doute mais du coup : c’était nul. Ca s’appelle SAS : Rise of the Black Swan. Ou SAS : Red Notice. Oui ça a deux titres différents, tous deux en anglais. Et le « français », c’est le plus « compliqué » des deux, me demandez as pourquoi. — Gizmo GiomZ ギオムズ (@gurdiiil) September 3, 2021

SAS : Rise of the Black Swan est le prototype parfait d’un film Netflix manquant de son ingrédient essentiel. Nombreuses sont les réalisations originales qui s’appuient sur une star de Hollywood. Cela nécessitera sans doute un budget plus conséquent, mais avec la garantie d’une excellente qualité. Sans cette emblématique figure sur laquelle le film se reposera, ce dernier perd son intérêt aux yeux du public.

Il faut dire que SAS Rise of the Black Swan est un film qui réunit beaucoup de points de deuxième zone. D’abord l’absence d’un excellent scénariste talentueux pour un script ‘’mainstream’’, et un réalisateur inconnu sans oublier les effets spéciaux médiocres. Il aurait suffi au moins d’une vedette pour que cela soit suffisant. Toutefois, il faut dire que Netflix a préféré procéder autrement.

L’impression du déjà vu autre part

Très vite, les visages des différents acteurs utilisés dans ce film ont été reconnus par les spectateurs et téléspectateurs. C’est ainsi qu’on lit des commentaires comme ‘’Ah ! Mais oui, c’est l’actrice qui jouait dans…’’. D’autres commentaires sont tels ‘’Ah ! Tiens, c’est l’acteur de la série…’’. C’est là le genre de commentaires que feront les téléspectateurs à chaque visionnage de SAS Rise of The Black Swan.

SAS: Rise of the Black Swan is the 2nd most watched film on @netflixusa_ @NetflixFilm Let’s make it number 1!!!

💥 pic.twitter.com/oU7pHQY0hN — Sam Heughan (@SamHeughan) September 1, 2021

Commençons par le premier visage mis en avant sur l’affiche du film : l’actrice Ruby Rose. Dans les séries, elle jouait le rôle de Batwoman dans les films de DC Comics. Du côté du cinéma, elle a été l’actrice qui a combattu Keanu Reeves dans le film John Wick 2. Dans ce nouveau film en l’occurrence, elle joue aux côtés de Sam Heughan l’acteur dans Outlander, et Andy Serkis, le Britannique.

Ce dernier est un acteur et réalisateur avec une belle filmographie. C’est potentiellement ce qui fait de lui la seule ‘’vedette’’ du cinéma dans le film. Sa participation à SAS The Rise of the Black Swan ne fera qu’entacher en effet sa filmographie. La raison est évidente : l’acteur n’y joue pas le rôle principal.

Un film de basse qualité

SAS The Rise of the Black Swan est un peu semblable à un match amical international que joue l’équipe de France. On a l’impression que le but derrière n’est que d’offrir l’occasion de jouer avec des sélections de joueurs remplaçants. C’est l’exemple de Hannah John-Kamen qui était l’assassin dans Ant-Man et la guêpe.

On peut citer Tom Hooper qui a joué dans The Umbrella Academy, puis Owain Yeoman (Wayne Rigsby) de The Mentalist.