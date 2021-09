Sex Education sur Netflix : Un jeu de cartes x proposé par la plateforme de streaming… Il est disponible lors de l’avant-première de la saison 3 de la série !

Sex education, et si le sexe se transformait en un simple jeu de cartes? Il n'y aurait plus de tabou, non?!

Sex Education est une série créée par Laurie Nunn et diffusée par Netflix depuis janvier 2019. Sex Education met en avant plusieurs faits de société dans lesquels de nombreux jeunes se retrouvent. Il sera possible à ces derniers de franchir des pas, de briser des tabous, d’exprimer leurs craintes. Très apprécié du public, Netflix n’a pas hésité à reconduire la série pour de nouvelles saisons.

À l’approche de la saison 3 prévue pour le 17 septembre, c’est un autre cadeau que les producteurs proposent aux téléspectateurs. Il s’agit du jeu de cartes qui a tout à vous apprendre. On vous en dit plus dans la suite.

Sex Education de retour sur vos écrans à partir du 17 septembre prochain

On a BESOIN de savoir la suite. Sex Education saison 3, le 17 septembre. pic.twitter.com/T01QPkQmnw — Netflix France (@NetflixFR) September 6, 2021

Le 24 juin dernier, Netflix annonçait la date de sortie de la saison 3 de la série ‘’Sex Education’’. La patience a été longue auprès des fans. Les épisodes de la série britannique seront accessibles à partir du 17 septembre prochain comme l’a souligné BFMTV.

Au cours de la saison 1 en 2019, la série racontait comment un groupe d’adolescents avait découvert la sexualité. Ces derniers sont tous inscrits dans le même lycée au Royaume-Uni. Parmi les personnages clés, on retrouve Otis dont la mère exerce la profession de sexologue. Otis endosse le rôle de conseiller auprès de ses copains, au point de les guider vers leurs premières expériences sexuelles.

Cette nouvelle saison 3 du programme verra plusieurs nouveaux personnages s’illustrer. Avec le franc succès rencontré par la série, Netflix promet d’offrir (encore) du beau. On retrouve ainsi une nouvelle proviseure du lycée ainsi qu’un nouvel étudiant du nom de Cal. Ce dernier permettra à la série d’explorer la non-binarité de genre. Pour cette campagne, il va falloir se préparer à des animaux comme preuve d’engagement. Des faits d’extraterrestres, tout comme des cupcakes à l’image d’appareil génital féminin vous attendent.

Un jeu de cartes disponible gratuitement en avant-première

J’ai gagné un jeu de carte sex education https://t.co/5BZcicC5HI — Cahouètes (@AdriRien) September 6, 2021

Netflix a décidé de faire les choses autrement. En effet, dans le but de libérer encore plus les tabous, la plateforme vous propose un jeu de cartes Sex Education. Ici, il sera encore plus aisé d’aborder des sujets intimes côté amour, sexe, estime de soi et autres.

Dans la vie, il n’est pas toujours aisé d’avoir un confident comme Otis, ni une BFF(Best Friend Forever) comme Maeve. Un sexologue comme Jean Milburn pour lui confier vos peurs et vos désirs les plus secrets n’est pas à trouver à côté. Se poser les bonnes questions n’est pas toujours simple qu’on soit adolescents ou dans la quarantaine.

Avec le nouveau jeu Sex Education que vous propose la plateforme de streaming, affirmez-vous sans craindre le regard des autres. C’est l’occasion de s’aimer encore plus, de parler réellement de sexe, de ce que vous désirez ou de vos interdis. Comme les personnages de la série, il vous est possible également de vous jouer des tabous.

Les participants peuvent même poster leurs parties sur Instagram et identifier la plateforme de diffusion Netflix afin qu’elles soient partagées. Les 1ères unités du jeu sont laissées libres en avant-première, mais il vous est possible de passer une précommande.