Family Business sur Netflix : L’ultime saison de la série française arrive prochainement… Le teaser et la date de sortie sont révélés !

Vous les avez réclamé, et les voilà de retour… Les Hazans reviennent bientôt pour une 3e saison sur Netflix…

Netflix a remballé pour une 3e saison, avec la série française Family Business. Les fans retrouveront les Hazans, cette famille complètement déjantée dans quelques semaines. En effet, on sait maintenant quand la saison finale sera disponible sur la plateforme. De même, une bande annonce a été dévoilée récemment.

Une série Netflix à succès, typiquement française !

La dernière saison de Family Business sort le 8 octobre. Tellement hâte que j’avais déjà commencé à revoir les deux premières saisons en prévision 😇 — Elsa 🪐 (@ElsaDelaye) September 7, 2021

Au départ, Family Business était diffusée sur la plateforme de SVOD. La série est sortie en juin 2019, et elle est totalement française. Le géant américain du streaming, n’était pas encore habitué aux productions réalisées en France. Cependant, il a eu le temps de faire ses armes, après quelques réalisations.

Au final, Family Business est la 5e production française de Netflix. Il y a eu avant cette série « « Marseille », « Plan Coeur », « Osmosis » et « Huge in France » ». Concernant « Family Business », la série a été réalisée par Igor Gotesman. Au casting, ce sont de grandes stars de l’humour français qui ont été appelées.

C’est ainsi qu’on retrouve Gérard Darmon dans le rôle du patriarche Gérard Hazan. Il a 2 enfants, Joseph Hazan (Jonathan Cohen) et Aure Hazan (Julia Piaton). Il y a également la grand-mère des enfants et belle-mère de Gérard, Ludmila Rosenberg jouée par Liliane Rovère. Un beau casting pour une série drôle. Entre quiproquos et punchlines, cette comédie a rapidement séduit les abonnés de Netflix.

D’ailleurs, peu après qu’elle ait atterri sur la plateforme de streaming il y a quelques années, le nombre de vues a rapidement explosé. Aussi, Family Business faisait partie du top 10 des séries les plus visionnées sur Netflix. Puisque la saison 2 de la série a également remporté du succès, une 3e saison a été programmée. Notons que c’est la 1ère fois que Netflix accorde une 3e saison à l’une de ses productions françaises. En effet, c’est uniquement les gros noms du catalogue de la plateforme qui en bénéficient habituellement.

A quand la 3e saison tant attendue ?

Que sont devenus les Hazan ? Réponse le 8 octobre dans l’ultime saison de Family Business. pic.twitter.com/aDtqS3xFjM — Netflix France (@NetflixFR) September 6, 2021

Le lancement de la saison 3 de la série Family Business date d’octobre 2020. Le tournage terminé, on sait maintenant quand sera diffusée la suite. Notons que le dernier épisode de la saison 2 est fini dans un gros cliffhanger, frustrant les fans au maximum. Les questions sont donc nombreuses, et la suite est attendue avec impatience.

En attendant, une bande annonce est sortie. Elle est tournée comme une émission qui enquêtait sur la disparition des Hazan. Le titre de ce prétendu reportage criminel est «Family Business: un cartel de la drogue made in France». Chacun des membres de la famille Hazan y trouve son portrait bien dressé.

Pour ce qui est du casting, il sera le même que celui des précédentes saisons. Tout le monde sera au rendez-vous, et même Enrico Marcias, le célèbre musicien. Cependant, pour pouvoir regarder cette 3e saison de Family Business, il faudra attendre un peu. La date de diffusion est programmée pour le 8 octobre 2021 sur Netflix. Plus que quelques semaines…