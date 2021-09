Kim Kardashian : toute bouleversée par le documentaire Netflix sur le 11 septembre

De quoi parle « Turning Point », le nouveau documentaire de Netflix ?

Comme tout le monde le sait, les États-Unis ont été victime d’attentats terroristes le 11 septembre 2001. Environ 3000 personnes sont mortes ce jour-là et environ 6200 personnes ont été blessées. Cet évènement tragique a été marquant dans l’histoire. Sorti le mercredi 1er septembre, « Turning Point : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme« , c’est une nouvelle mini-série documentaire de 5 épisodes qu’il est possible de visionner sur nos écrans. Le programme ressasse les tragiques évènements de septembre 2001 à travers les attaques terroristes qui ont eu lieu. On peut y voir l’invasion soviétique de l’Afghanistan en 1979, au retour des Talibans dans Kaboul vingt ans plus tard, en passant par l’attaque du World Trade Center. On a ainsi accès à des interviews et à des archives d’enregistrements qui font plutôt froids dans le dos !

Selon les avis qu’on peut lire sur internet, beaucoup disent que sans son ensemble, la mini-série « Turning Point : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme » est très bien réalisée. On y reste scotché que ce se soit par les témoignages, les écoutes audio, les images, les jeux de pouvoir et l’histoire dans son intégralité.

Sur Allociné, on peut lire les commentaires suivants : « Une série documentaire qui permet de comprendre, revoir ou découvrir l’ampleur de ce drame. Émouvant, horrifiant, terrifiant et une réflexion bouleversante sur la société américaine. À ne pas manquer« , ou encore « Un excellent documentaire en 5 épisodes très soigné (comme habituellement avec Netflix). 20 ans en 300 minutes ne suffisent pas pour tout évoquer ni rentrer précisément dans les détails mais les points majeurs sont présents avec, et surtout, l’environnement de l’époque. Une série très bien construite qui offre un regard plus large sur les événements du 11 septembre et des conséquences pour l’Afghanistan. » La mini-série semble donc faire l’unanimité, et même Kim Kardashian la conseille !

Kim Kardashian bouleversée après avoir visionné « Turning Point : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme«

Kim Kardashian a invité ses abonnés à regarder le documentaire « Turning Point : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme« , afin de pouvoir mieux comprendre les attentats du 11 septembre. Sur son compte Instagram, la célèbre star de télé-réalité a donné son avis sur la mini-série tragique: « If your soul can handle it watch this doc. It’s so good and so so heart breaking hearing the minute by minute breakdown of what happened this day », écrit-elle en story. En français, cela signifie : « Si votre âme peut gérer, regardez ce doc. C’est si déchirant d’entendre minute par minute ce qu’il s’est passé ce jour ». Si on en croit les propos de l’ex-femme de Kanye West, le documentaire se veut émouvant et il faut être courageux pour pouvoir le regarder en entier. Les témoignages et les archives ne faisant qu’appuyer le drame et la tragédie de l’évènement qui a marqué le monde entier.