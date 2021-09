Sex Education saison 3 : La bande-annonce révèle l’allure que prendra la relation entre Otis et Maeve !

Netflix vient de dévoiler la dernière bande-annonce de la série ‘’Sex Education’’. Les fans de la série peuvent déjà se faire une idée sur certains faits à l’instar de l’attachement entre Otis et Maeve. Dans presque deux semaines, les nouveaux épisodes de la série britannique seront diffusés. Ces derniers se reposent sur le passage à l’âge adulte. Pour ce, Netflix ne reste pas muet et intensifie le volet marketing de ‘’Sex Education’’. La bande-annonce officielle de ce projet nommé aux Oscars vient d’être dévoilée pour le plus grand plaisir de ses adorateurs.

Ce que vous devez savoir sur ‘’Sex Education’’

Voir cette publication sur Instagram

La série ‘’Sex Education’’ a connu ses débuts en 2019. Elle relate le parcours de plusieurs élèves et du personnel de l’école secondaire Moordale. Dans la saison 1, la série se focalise principalement sur Otis. Il s’agit en effet du fils de la sexologue Jean Milburn.

Malgré la maladresse d’Otis, il se lance dans la gestion d’une entreprise de sexothérapie clandestine en compagnie de Maeve et Éric ses amis. La série se hissera très vite dans les plus grands succès de Netflix. La plateforme de streaming ne tardera pas à la renouveler pour une 2e saison en 2020.

Toutefois, l’attente a été un peu plus longue pour enfin voir la saison 3 pointer son nez. Dans le rang des fidèles de la série, c’est la grande impatience pour découvrir le destin des personnages. En effet, la saison 2 s’était clôturée sous la forme de cliffhanger.

Une bande-annonce remplie de nouveaux clichés

Enfin. Sex Education saison 3, le 17 septembre.

C’est sur sa chaîne officielle YouTube que Netflix a laissé sa communauté se plonger dans la saison 3 à l’avance. On retrouve dans cette bande-annonce officielle, plusieurs nouvelles images des prochains épisodes. De nombreuses surprises sont à découvrir dans le clip mis en avant par la plateforme.

La relation qu’entretiennent Éric et Adam est évoquée. N’oublions également pas les différents changements du mode de vie à Moordale à cause d’une nouvelle directrice. Néanmoins, la plupart des fans seront beaucoup plus tournés vers ce que deviennent Otis et Maeve. Les retombées de la fin de la saison 2 gardent tout le monde attentif pour la suite.

Une fin épique de la saison 2 et une suite très attendue

Voir cette publication sur Instagram

La saison 2 s’était clôturée avec Otis qui laissait un message vocal à Maeve. Dans cette note vocale, on entend le jeune homme avouer ses vrais sentiments à cette dernière. Il faut souligner que Otis a nourri un béguin secret pour Maeve au cours des deux saisons initiales de la série. Par malchance, Isaac, le nouveau voisin de la fille effacera le message avant que la jeune fille ne le consulte.

Otis se retrouve plongé dans le doute, pensant que Maeve est au courant de ses sentiments. Il a alors essayé de se convaincre de ne plus tenir à sa bien-aimée. La saison 3 pourrait bien être celle où le couple se réunit enfin. Certes, les téléspectateurs ont trouvé assez astucieux le fait que les amis aient su gérer leurs sentiments l’un envers l’autre. Toutefois, leur patience risque d’avoir des limites. C’est ce qui pourrait pousser les producteurs à donner une nette amélioration de la relation entre Otis et Maeve. La saison 3 sera disponible à partir du 17 septembre prochain… tic tac