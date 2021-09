« Escape the Undertaker » : Le New Day défie l’Undertaker sur Netflix dans un film interactif… Chaud devant !

Quel sort sera réservé au New Day ? Ce sera aux téléspectateurs de le décider dans « Escape the Undertaker« . Ce film interactif de Netflix sera bientôt dans le catalogue, et on en sait plus sur la date de sortie. Le New Day pourra-t-il résister à la colère de l’Undertaker ?

L’Undertaker contre le New Day, c’est pour très bientôt

Netflix a annoncé que le 5 octobre prochain sortira le film « Escape The Undertaker ».

Ce film interactif aura pour objectif d’échapper à l’Undertaker en guidant le New Day dans les meilleurs choix possibles pour échapper au Deadman pic.twitter.com/9KElfXWzz3 — 𝗖𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗘𝗻 𝗩𝗿𝗮𝗰 (@Catch_En_Vrac) September 8, 2021

Si vous aimez les films interactifs et le catch, alors c’est pour votre bon plaisir que Netflix sort Escape the Undertaker. Il s’agit d’un nouveau film interactif qui sortira le mois prochain, précisément le 5 octobre 2021. Il mettra en scène l’Undertaker, ainsi que The New Day de la WWE. Nous parlons bien sûr de Big E, Xavier Woods et aussi de Kofi Kingston.

Ce film interactif, Escape The Undertaker, se déroule hors du ring. Les superstars de la WWE vont se retrouver dans le manoir de l’Undertaker. Celui-ci, en prévision de l’intrusion de l’équipe décorée, The New Day, y a mis beaucoup de pièges et d’épreuves. En effet, le manoir de l’Undertaker contient de nombreux défis surnaturels. C’est donc aux risques et périls des intrus qui vont y pénétrer.

Pour rendre les choses plus intéressantes, ce ne sera pas un simple film, mais un film interactif. Du coup, les téléspectateurs pourront intervenir quand ils le voudront. En effet, ce sera à eux de décider du sort des 3 superstars de la WWE. Ces derniers devront également essayer de survivre à la terrible colère de l’Undertaker. Même si on connaît la date de sortie d’Escape the Undertaker, il n’y a pas encore eu de bande annonce ou de teaser.

Toutefois, des images ont été publiées, et on a maintenant une idée du genre de manoir hanté, qui sera la demeure de l’Undertaker par exemple. Pour le moment, les quelques outils ou sortes d’épreuves aperçus, ont eu l’air particulièrement terrifiants. De quoi nourrir l’imagination des fans, et laisser places à des suppositions folles.

Un documentaire sur Vince McMahon par Netflix en cours

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Superluchas.com #WWE #CMLL (@superluchas)

Netflix et la WWE ont plusieurs projets de collaboration ensemble apparemment. En effet, une série et un film sont déjà disponibles. Il s’agit respectivement de The Big Show Show et de The Main Event. Il y a aussi le film interactif Escape the Undertaker qui sortira le 5 octobre 2021. L’autre projet qui est en cours, concerne un documentaire sur le patron de la WWE, par Netflix et WWE Studios donc.

C’est lors d’une conférence pendant le 3e trimestre de 2020, que cela a été annoncé. Ainsi, Vince McMahon sera bientôt sur Netflix, et les fans en apprendront un peu plus sur lui. La WWE a affirmé qu’il s’agira de « l’un des documentaires de l’histoire de Netflix avec le plus de budget.« . Le documentaire se fera en plusieurs parties, et on apprend que c’est Bill Simmons qui s’en chargera. Cependant, aucune date n’a encore été révélée quant à ce projet. Cela pourrait se concrétiser courant 2022…