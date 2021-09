The Office : La série fait son entrée sur la plateforme de streaming Netflix… Quel bonheur !

Netflix, parce que rire détend et adoucit les mœurs, le géant américain de streaming propose à ses abonnés The Office dans sa riche catalogue.

Le 23 octobre prochain, les abonnés de Netflix pourront découvrir la série ‘’The Office’’. C’est l’occasion pour ceux qui ne connaissent pas Michael Scott et ses collaborateurs de se mettre au pas. Pour les adorateurs de la série, voilà bien un bon argument pour revivre les neuf saisons de cette dernière.

Ce que vous devez savoir de ‘’The Office’’

Si ça ne va pas trop en cette rentrée, n’oubliez pas que The Office arrive intégralement le mois prochain. — Netflix France (@NetflixFR) September 7, 2021

L’arrivée de The Office sur Netflix est une nouvelle qui va ravir plusieurs cinéphiles. Depuis son lancement en 2005, la série a connu un véritable succès. Dès ce 23 octobre, elle pourra être accessible en intégralité pour les fans de streaming et plus précisément de Netflix.

Ce sera l’occasion de revivre les petites imprudences de Michael Scott (Steve Carell). Ce dernier, c’est le patron très embarrassant, mais très attachant également. L’impitoyable Dwight (Rainn Wilson) n’est pas prêt à enterrer la hache de guerre avec Jim (John Krasinski). À côté, celui-ci garde toujours sa complicité avec Pam (Jenna Fischer).

The Office qui a plutôt quelques traits d’un faux documentaire, met l’accent sur la vie des employés de bureau de filiale fictive. Direction, la Dunder Mifflin Paper Company à Scranton, en Pennsylvanie. Steve Carell y met tout son génie dans la peau de Michael Scott. Personnage principal de la série, l’homme est pratiquement certain d’être drôle et apprécié de tout le monde. Malheureusement, ce n’est pas du tout le cas.

Il faudra dire merci à Ricky Gervais

La série The Office est une idée originale venue du comédien Ricky Gervais. Elle a été concrétisée en 2001. Après avoir connu seulement douze épisodes, la série britannique va finalement se décliner en moult adaptations. Toutefois, celle qui connaîtra le plus grand succès sera la version américaine avec près de 201 épisodes à son actif.

En 2005, la saison 1 est lancée en se basant sur le texte original imaginé par Gervais. Cependant, sa réception connaîtra quelques controverses. La version américaine va alors vite s’émanciper au point de développer ses intrigues personnelles ainsi que ses propres personnages. Au fil du temps, elle deviendra un emblème de la pop culture.

‘’The Office’’ est unique !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Office (@the.office_netflix)

The Office a obtenu plusieurs récompenses dont le Golden Globe pour Carell en 2006. Elle sera même source d’un nombre impressionnant de j’aime sur les réseaux sociaux. Tout ceci, c’est grâce au pouvoir comique de Steve Carell. Ce dernier met en avant un patron bien taillé, mais plus attachant que celui proposé par Ricky Gervais. Son côté moins sombre également est assez charmeur, et le tout réuni, participe activement au succès de la série.

Aussi, il faut souligner que le magazine Watch and Listen a élu The Office « meilleure série de tous les temps ». Elle vient devant ‘’Friends’’ et ‘’Dr House’’. À partir du 23 octobre, elle vous ouvre ses portes via la plateforme de streaming Netflix.

Les histoires de la bande des employés de Dunder Mifflin ont été suivies par une grande masse aux USA. The Office est carrément devenu la série la plus populaire sur Netflix l’année dernière. La branche française de la plateforme n’a donc pas tardé à rejoindre Prime Vidéo pour lancer sa diffusion en intégralité.

L’automne avec de l’humour, c’est ce qui attend les plus grands passionnés.