On My Block : 4ème et dernière saison pour la série sur Netflix… La date de sortie a été dévoilée !

La série On My Block arrive à son terme avec une dernière saison sur Netflix…

C’est déjà la fin pour la série à succès On My Block. Cependant, elle revient pour une dernière saison. Ainsi, la 4e saison de la série à succès sera sur bientôt sur Netflix, et on en sait plus sur la date de sortie.

La très longue attente des fans est enfin récompensée !

Retour à Los Angeles. pic.twitter.com/sUVyCs2s7e — Netflix France (@NetflixFR) September 7, 2021

Après la 3e saison de la série qui a tenu les fans en haleine, il a fallu un temps vraiment long, pour qu’on sache s’il y aura une suite à la série ou pas. C’est chose faite désormais, et à la joie des utilisateurs, Netflix a annoncé qu’il y aura une dernière saison de On My Block. On était alors à la fin du mois de janvier de cette année 2021. Aussi, il semble que le projet était en cours depuis juillet 2020 par la plateforme de streaming. Cependant, en raison du COVID-19, les choses ont été retardées.

Toutefois, la bonne nouvelle est que l’avenir de la série On My Block est parfaitement assuré. En effet, on apprend qu’en mars 2020, un accord global a été signé entre Netflix et Lauren Lungerich. Il s’agit de la showrunner de la série On My Block, et dès lors, elle fait partie des créateurs et talents qui travaillent avec Netflix de façon exclusive. Notons que la liste du géant américain du streaming ne fait que s’allonger, en la matière.

Au moment de l’annonce, Brian Wright qui était l’un des dirigeants de Netflix, avait commenté au nom de la firme. D’après lui, ils étaient contents de poursuivre leur collaboration avec la créatrice de la série Lauren Lungerich sur la suite de On My Block. De même, ils attendent également d’autres projets futurs. Lauren avait également commenté cette collaboration sur les réseaux sociaux, espérant une 4e saison.

Finalement, plus d’un an plus tard, on a de bonnes nouvelles pour les fans de On My Block. Netflix avait confirmé cela début 2021, mais maintenant, on connaît la date et c’est pour très bientôt.

On My Block sur Netflix : c’est pour quand ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par On My Block (@onmyblockfan)

L’avenir de la série à succès On My Block a été bien flou pendant l’année 2020, surtout en raison de la situation sanitaire. Cependant, les choses ont repris leur cours maintenant. Cela n’a pas été facile, et il a fallu attendre mars 2021, pour que la production de la série commence. Toutefois, cela ne laissait pas de grandes chances à On My Block de se retrouver dans les sorties de 2021. D’ailleurs, il y a eu des rumeurs qui ont situé la date de sortie en mars 2022.

Néanmoins, les choses ont évolué depuis, et c’est maintenant bien plus tôt que On My Block sortira. D’ailleurs, si la production de la série a effectivement commencé en mars 2021, elle s’est terminée en juin 2021. Les scénaristes sur le plateau de tournage l’ont confirmé dans un post sur les réseaux sociaux. Finalement, ce sera le 4 octobre 2021 que la 4ème et dernière saison de On My Block sortira sur Netflix.