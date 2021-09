The Crown : A la découverte des acteurs qui incarnent William et Harry dans la saison 5 !

La série phare qui relate l’histoire de la famille royale britannique sous l’ère d’Elizabeth II est enfin de retour pour une saison 5. Toutefois, de nouvelles têtes se feront voir dans cette dernière. C’est ainsi que ça se passe dans ‘’The Crown’’. En effet, chaque deux saisons en moyenne, le casting de la série se réinvente. L’objectif, c’est de mieux coller aux personnages emblématiques dont la vie est racontée. Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir ceux qui se cachent derrière William et Harry.

Une série qui passionne toute une planète

La ressemblance entre l’actrice Elizabeth Debicki qui jouera Lady Diana dans la saison 5 de The Crown et Lady Diana elle-même est choquante 😳 on dirait la même personne ! pic.twitter.com/zOfFFLPZHq — DISNEY FLIX FR (@disneyflixfr) September 8, 2021

Tout le monde est passionné par la vie riche en couleurs des membres des Windsor. La monarchie britannique s’illustre comme un feuilleton rempli de rebondissements. Voilà une des véritables raisons qui la met au centre de l’attention. Celle-ci s’est accentuée depuis la sortie de la série ‘’The Crown’’. Un chef-d’œuvre sans pareil.

Un renouvellement pour une adaptation plus aboutie

Se réinventer, c’est le principe fondamental dont usent les producteurs de la série The Crown qui connaît déjà 4 saisons à son actif. La reine Elizabeth II pour cette nouvelle sortie sera incarnée par une troisième interprète (Imelda Staunton). Cette dernière succède à Claire Foy qu’on a vue lors des saisons 1 et 2 ainsi qu’à Olivia Colman (saisons 3 et 4).

Jonathan Pryce va tranquillement se glisser dans la peau du prince Philip. Il faudra compter sur Lesley Manville, remplaçante de Helena Bonham Carter dans le rôle de Margaret la princesse. Dominic West et Elizabeth Debicki porteront respectivement les rôles du prince Charles et de la princesse Diana.

Par ailleurs, de nouvelles photos du tournage de la saison 5 ont été divulguées par le magazine « People ». C’était donc l’occasion pour les fans de découvrir ceux qui porteront les rôles du prince William et du prince Harry.

Qui pour jouer William et Harry ?

Premier aperçu des acteurs qui joueront les versions jeunes du Prince William et du Prince Harry dans la 5ème saison de #TheCrown.👑 (via @people) pic.twitter.com/XCGyQiAFVp — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) September 7, 2021

C’est au Dunsfold Aérodrome dans le Surrey que se déroulait le tournage. On y voit les princes Harry et William. Les deux garçons sortent d’une voiture en compagnie de leurs parents et prêts à monter dans un avion privé. William et Harry étaient vêtus d’un teddy, d’un polo blanc ainsi que d’un jean.

Dans le rôle de Diana Spencer, Elizabeth Debicki se montre avec une robe fleurie. Cette saison 5 pourrait se focaliser sur la séparation de Charles et Diana.

Sur les clichés, on reconnaît aisément la coupe au bol de l’aîné et les cheveux roux que porte le cadet. William et Harry ont fait leur première apparition au cours de la saison 4 de la série en 2020. Ils seront donc à nouveau présents dans les prochains épisodes et noyés dans une controverse conjugale dont l’issue est toute connue.

Encore 2 saisons, et c’est la fin !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Crown (@thecrownnetflix)

Lady Diana et le prince Charles avaient fait mention de leur séparation durant l’hiver 1992. Ils divorceront en été 1996. Une année par la suite, la princesse trouve la mort à la suite d’un accident de voiture à Paris. Cette tragédie sera le cœur de la saison 6 du programme. Peter Morgan, créateur de la série, assure que la saison 6 sera la toute dernière.