Don’t Look Up : Netflix révèle enfin la bande-annonce de ce blockbuster de Noël… Avec un casting incroyable !

La bande annonce du film Don’t Look Up est enfin sortie, et on prévoit déjà un immense carton pour ce long métrage hors norme…

Tout le monde ne parle que du casting du film d’Adam McKay, et pour cause. Il est impressionnant avec plusieurs superstars de Hollywood. Prévu pour la veille de noël, Don’t Look Up est très attendu par les fans et on vient d’avoir droit à la bande-annonce.

La première bande annonce de Don’t Look Up donne le ton !

Un casting aussi 💥 que l’apocalypse : Leonardo Dicaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott Mescudi, Cate Blanchett, Meryl Streep… Don’t Look Up de Adam McKay, le 24 décembre sur Netflix. pic.twitter.com/oohwanxzU6 — Netflix France (@NetflixFR) September 8, 2021

Ce 24 décembre 2021, pas d’ennui à la maison avec Netflix. La plateforme de streaming a prévu du lourd pour ses utilisateurs, avec la sortie tant attendue de son film Don’t Look Up. Il est d’Adam McKay, à qui l’on doit déjà de nombreux longs métrages. En plus d’être sur Netflix, le film sort également dans quelques salles aux États-Unis.

La bande annonce, récemment dévoilée par le géant américain, nous montre une comédie déjantée. Avant même qu’il ne sorte, le film impressionne par les personnalités qui y ont été regroupées, et il y a du beau monde : « Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Kid Cudi, Mark Rylance, Ron Perlman, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis, Tomer Sisley mais aussi Ariana Grande ». Rien que ça !

Concernant le synopsis de cette comédie, il s’agit de 2 astronomes pas vraiment doués, qui ont pour mission d’entamer une gigantesque tournée médiatique. En effet, une comète a pris la direction de la terre, et va la détruire. Le but de nos astronomes est de prévenir de la fin du monde imminente. Dans la bande annonce sortie tout récemment, on peut voir l’un des astronomes (Leonardo DiCaprio) très stressé au moment de mettre au courant la Présidente (Meryl Streep) et le chef d’État-major (Jonah Hill) de la situation.

C’est un échec, puisque personne ne les prend au sérieux. Malgré tout, les 2 astronomes ne lâchent pas l’affaire, et continuent leur tâche qui est de prévenir la population. Pour ce faire, ils utilisent les réseaux sociaux, ainsi que les chaînes d’info. Au programme dans Don’t Look Up, du comique, des séquences folles, des situations rocambolesques. De quoi vous faire bien rire en compagnie de vos acteurs préférés.

La participation de Leonardo DiCaprio, une véritable surprise !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DON’ T LOOK UP 🌌 (@dontlookupofficial_)

Adam McKay ne s’attendait vraiment pas à ce que Léonardo DiCaprio accepte de jouer dans sa comédie. Cela a particulièrement surpris le réalisateur, car il est conscient que l’acteur est très sélectif dans ses choix. Cependant, heureusement pour le scénariste et réalisateur, Léonardo Dicaprio a vraiment aimé son script. Il y a eu beaucoup de discussions autour, mais finalement le célèbre acteur a endossé le rôle.

Adam McKay a eu du mal à y croire, mais l’acteur est bel et bien dans son film. Très admiratif, il a confié : « Sans surprise, il est fabuleux dans le film. Il est si excellent. ». Maintenant qu’on a une bande annonce qui nous donne un aperçu du film, il faut juste attendre le 24 décembre 2021 pour savourer… un vrai cadeau de Noël.