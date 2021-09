The 100 : Des informations concernant le spin-off de la série diffusée sur Netflix sont disponibles !

Cela se précise pour le spin-off de The 100, et on a plus d’informations à ce sujet…

Il y a eu des rumeurs puis des doutes, mais finalement, il y aura bel et bien un préquel pour la série à succès The 100. La saison 7 de la série était la dernière, et elle a été diffusée sur la plateforme de streaming avec du retard. Pour satisfaire les fans qui n’étaient pas prêts à ce que le drame dystopie de The CW se termine, un préquel a été prévu.

Un préquel pour The 100 en développement

Selon The CW, une série dérivée de The 100 est en développement✨ pic.twitter.com/5t3i7gZrcf — films_sériesactu🌴🐉🌺 (@filmseries_waff) September 8, 2021

Les nombreux fans de la série à succès seront ravis d’apprendre qu’il y aura un spin-off à The 100. En effet, la série post-apocalyptique qui est sortie en 2014, a pris fin il y a tout juste un an. Au total, il y a eu 7 saisons, et la finale a fait pleurer bon nombre de fans. Il faut dire qu’ils ont du mal à digérer la mort d’un personnage emblématique de la série. Peu après, The CW a annoncé qu’il y aura une série dérivée de The 100 qui arrivera. Notons que la saison 7 de The 100 a mis un an à atterrir sur Netflix. Cela a été bien long pour les utilisateurs qui attendaient avec impatience. Maintenant, l’une des questions était de savoir s’il y aura vraiment une suite, et c’est maintenant confirmé.

Si cela a été possible, c’est en raison de l’intrigue prenante et vraiment passionnante de l’histoire. De plus, les très nombreux fans de la série The 100 à travers le monde, ont soutenu la série et réclamé une suite. Cependant, cela sera quelque peu différent, car il s’agira plutôt d’une série dérivée. D’après les producteurs de The 100, ainsi que le patron de The CW, Mark Pedowitz, cela se passera dans le même univers que la série. Toutefois, il faudra patienter, car rien n’est encore prêt, et le projet est en cours de développement.

Que faut-il attendre de la série dérivée de The 100 ?

On se rappelle qu’en 2019, le producteur de la série The 100 a confié au cours d’un évènement, que Jason Rothenberg le showrunner avait déjà quelques idées. Aussi, il a été révélé que le 8e épisode de la saison finale a servi de pilote pour le préquel à venir. Parmi les personnages qui seront repris, on s’attend à voir Callie dans The 100 : Second Dawn. C’est ainsi que devrait s’appeler le préquel. Le showrunner sera le même que celui de The 100, et les évènements vont s’y dérouler un siècle avant ce qui s’est passé dans le drame original.

Pour ce qui est de l’histoire, il est question de seconde aube de la race humaine. Bill Cadogan aurait créé un culte apocalyptique, bien avant la catastrophe nucléaire. On découvre que les Grounders et les Disciples descendent de la secte. Alors que certains sont partis au Bardos, d’autres sont demeurés sur Terre. On attend qu’il y ait d’autres informations, et peut-être une bande-annonce de cette prochaine série.