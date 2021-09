Pokémon : Les Secrets de la Jungle… La sortie du film est prévue pour le 8 octobre 2021 sur Netflix !

Le 8 octobre prochain, le nouveau film d’animation Pokémon fera sa sortie sur Netflix. Cela se fera en effet dans le cadre de la célébration des 25 années d’anniversaire de Pokémon. Mardi 7 septembre dernier, la bande-annonce internationale avec la musique originale de Cyn est sortie. Sont prévus des évènements avec des jeux spéciaux par exemple pour Pokémon Épée, Pokémon Bouclier, etc.

La sortie prochaine de la bande-annonce internationale

Il faut encore attendre un petit peu pour regarder Pokémon, le film : Les secrets de la jungle, mais Papa Zarude et Celebi chromatique peuvent déjà rejoindre votre aventure dans #PokemonEpeeBouclier. 🍃✨ Plus de détails ici : https://t.co/zg2ovyXoqZ pic.twitter.com/LC7H1yO9iu — Pokémon France (@PokemonFR) September 7, 2021

Dans le cadre spécial de la réalisation de la bande-annonce, l’artiste Cyn a écrit et enregistré deux morceaux originaux. Il s’agit des titres « Always safe » et « No matter what ». Les fans qui veulent du lourd peuvent espérer faire la découverte de ces chansons quand le film sera sorti le 8 octobre prochain.

L’artiste Cyn fait également partie des artistes principaux qui participent au programme dénommé P25. Il s’agit de la musique qui commémore la 25e année de Pokémon. À l’occasion de cet anniversaire, la célèbre artiste a également écrit et enregistré un autre morceau titré Wonderful.

La vice-présidente sénior des licences à la compagnie internationale de Pokémon, Emily Arons souhaite offrir de l’inédit aux fans. Elle affirme que pour le 25e anniversaire, l’équipe désirait offrir aux fans la chance de découvrir le nouveau film d’animation Pokémon. Elle parle en effet de tous les fans à travers le monde, comme une seule communauté mondiale.

Emily ajoute en expliquant que l’animation Pokémon est un socle de la sincérité qu’apprécie particulièrement le public. Elle confirme que Netflix est le parfait allié qui est en mesure de les aider à offrir un moment mondial inédit. C’est ainsi que l’équipe espère offrir aux fans un excellent moment mondial pour célébrer cet anniversaire. Seront célébrés 25 ans d’aventures et d’actions avec Sacha et son Pikachu.

Le film Pokémon : La jungle et ses secrets

Voir cette publication sur Instagram

Habitant en plein milieu de la forêt d’Okoya, le légendaire Pokémon nommé Zarude a instauré un principe dans son groupe. Ledit principe défendait quiconque de fouler son territoire. Dans cette forêt, il y a aussi le jeune humain nommé Koko qui a été élevé par un Zarude.

Koko a donc grandi se prenant pour un Zarude qu’il pensait être. Ensuite, son chemin croise celui de Sacha et Pikachu. C’est la première fois qu’il se lie d’amitié avec un humain. Koko est-il alors un Pokémon ou un être humain ? Sont éprouvés les relations entre les humains et les Pokémon à chaque menace que subit la jungle. Il en est de même pour l’amour entre un enfant et son parent.

Par ailleurs, les dresseurs de Pokémon doivent s’abonner aux e-mails de la ligue des dresseurs Pokémon. Ceux qui seront inscrits avant la date du 25 septembre 2021 recevront un courriel de la ligue. Celui-ci contient un code pour deux Pokémon le 7 octobre : les Pokémon épée et bouclier.

Pour célébrer le lancement du film Pokémon, les fans pourront espérer un clin d’œil dans Pokémon GO. Il faut rappeler que le film est titré Les secrets de la jungle sur Netflix. On doit dire que le programme s’annonce chargé et que les fans se régaleront.