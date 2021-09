Personne ne sort d’ici vivant : Netflix dévoile la bande-annonce pour le plaisir des amoureux des films d’horreur… N’éteignez pas la lumière, svp !

Si vous êtes fans de film horrifique, vous allez sûrement en avoir pour votre compte dans quelques semaines. La plateforme de streaming en ligne Netflix vient de dévoiler la bande-annonce du film ‘’Personne ne sort d’ici vivant’’. On vous en dit plus dans la suite.

Une bande-annonce menaçante

Le film « Personne ne sort d’ici vivant » arrive le 29 septembre sur Netflix. La bande annonce ici : https://t.co/KzQbzgq8vW — Infos Netflix Belgique (@InfoNetflixBe) September 8, 2021

La très célèbre plateforme de streaming n’a pas fini de miser sur les histoires terrifiantes. D’ailleurs, les films et séries d’horreur proposés par Netflix sont très appréciés par ses abonnés.

Le grand ‘’N’’ en rouge ne manque plus l’occasion de donner des frissons à ses amoureux par des textes originaux. On a pu le voir avec la trilogie ‘’Fear Street’’, tout comme avec le film espagnol ‘’A classic Horror Story’’. Ceux qui ont pu suivre ‘’Dans les angles morts’’ ne diront également pas le contraire.

Avec Halloween qui approche à grands pas, il est inimaginable que Netflix reste muet. Les possessions, les maisons hantées et les vampires vont certainement pleuvoir. Pour l’instant, c’est avec ‘’Personne ne sort d’ici vivant’’ que la plateforme débute les marches.

Cette réalisation signée Santiago Menghini peut déjà compter plusieurs courts-métrages horrifiques dans ses bagages. ‘’Personne ne sort d’ici vivant’’ a été dévoilé par une bande-annonce plus que menaçante.

Des frissons au rendez-vous

‘’Personne ne sort d’ici vivant’’ tire son inspiration du roman éponyme d’Adam Nevill. On pourra mieux l’apprécier le 29 septembre sur Netflix. Le film relate l’histoire d’Ambar (Cristina Rodlo). Cette dernière est une jeune immigrée clandestine d’origine mexicaine qui pose ses affaires aux USA. Elle parvient à trouver un abri à Cleveland, plus précisément dans une pension assez étrange. La jeune femme va très vite comprendre que les cauchemars et cabanes maléfiques font partie des repas à gouter.

Derrière cette œuvre s’illustre la maison de production ‘’The Imaginarium’’. C’est elle qu’on doit remercier pour le film ‘’Le Rituel’’, sans oublier le producteur Andy Serkis. Le réalisateur affirme que pour son premier long-métrage, il s’est appuyé sur ‘’Panic Room’’ de David Fincher. La série ‘’The Haunting of Hill House’’, une création Netflix lui a aussi servi de source d’inspiration.

Ce n’est donc pas pour rien que ces influences parviennent à se reconnaître dans la bande-annonce anxiogène qui vient d’être dévoilée. Le réalisateur n’a sûrement pas de loyer très cher sur le dos. Les scènes sont presque toujours plongées dans un noir immense, pour de petites apparitions surprenantes au fond de l’image.

Une bande-annonce réussie

Personne ne sort d’ici vivant : Netflix révèle la bande annonce de son prochain cauchemar https://t.co/wkxStxf1Mv pic.twitter.com/v2ytFP9KwN — Netflix News (@netflix_news_fr) September 7, 2021

La nouvelle terreur de la plateforme de streaming peut se vanter d’avoir fait fort. Parvenir à distiller de petites frayeurs sans trop en dire plus n’est pas toujours courant. On se demande encore pourquoi les pensionnaires se retrouvent obligés de résider dans cette demeure.

Aussi, on n’a pas encore de réponses sur le pourquoi les cauchemars parviennent à se poursuivre même hors de la maison. Ce n’est pas tout, puisque la bande-annonce a réveillé de nombreuses questions. C’est un filet pour attirer encore plus d’abonnés venus chercher des réponses. ‘’Personne ne sort d’ici vivant’’ a apparemment l’air d’une grande réussite que la plateforme pourrait connaître dans les prochains jours.