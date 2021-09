The Guilty sur Netflix : Prenez rendez-vous sur la plateforme de streaming pour le 1er octobre !

Jake Gyllenhaal n’a pas fini d’épater le public. On peut même dire que l’acteur performe de jour en jour et son deal avec la plateforme Netflix n’est pas prêt de s’arrêter. Aujourd’hui, c’est par la bande-annonce de ‘’The Guilty’’ que l’acteur affirme encore tout son charisme. Un film qui fera son arrivée sur les écrans le 1er octobre prochain. On vous en dit plus dans la suite.

Une nouvelle production à découvrir absolument

Jake Gyllenhaal à l’appareil, ne raccrochez SURTOUT pas. Le film The Guilty, le 1er octobre. pic.twitter.com/4UkoDcXGxj — Netflix France (@NetflixFR) September 7, 2021

The Guilty est un long-métrage mis en avant par le danois Gustav Möller. Cette fois, c’est Netflix qui s’avance avec un remake du film. À la suite d’un premier teaser, la plateforme a fait découvrir la bande-annonce de sa nouvelle sortie réalisée par Antoine Fuqua. Ce dernier qu’on connaît déjà grâce à ‘’Training Day’’ et ‘’Equalizer’’ profitera des atouts de Jake Gyllenhaal pour épater le public.

Toutefois, on est loin d’une première collaboration entre l’acteur et Antoine Fuqua. Jake avait déjà eu à incarner un boxeur cherchant la rédemption dans ‘’La Rage au ventre’’.

‘’The Guilty’’ sera d’abord propulsé au cours du festival international du film de Toronto du 9 au 18 septembre prochain. Ce n’est qu’après cela qu’il sera possible aux abonnés Netflix de l’avoir sur leurs écrans le 1er octobre.

À quoi s’attendre ?

‘’The Guilty’’ relate la façon dont Jake Gyllenhaal, un policier, sera dans l’obligation de retrouver une femme kidnappée. Cette dernière l’avait contacté juste avant de disparaître. L’homme devra compter non seulement sur son intuition, mais son imagination devra jouer un très grand rôle tout comme son smartphone.

En ce qui concerne le casting, on retrouvera du beau monde. Ethan Hawke, Peter Sarsgaard, Riley Keough, tout comme Paul Dano voire Beau Knapp seront présents. Aussi, il faut souligner que Gustave Möller a su impacter le projet en tant que producteur exécutif.

Le film s’opère dans un parfait huis clos où on ne quittera jamais l’acteur. Tous les autres figurants se feront remarquer seulement via des appels vocaux lorsque l’acteur devra répondre à d’autres appels de détresse. ‘’The Guilty’’ est également adapté à l’allure d’une pièce de théâtre (‘’Coupable’’) avec Richard Anconina. Cette pièce se fait admirer depuis le 31 août au Studio Marigny. À juger par le premier teaser, l’histoire sombre promet de faire vivre un grand suspense.

Une nouvelle performance impeccable de Jake Gyllenhaal ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par THE GUILTY (@theguiltynetflixfilm)

Ce genre de film repose en grande partie sur l’exploit de l’acteur principal. Puisque ce dernier occupe l’écran durant la majeure partie de l’histoire, on pourrait bien se demander si ça va le faire. Cependant, la confiance peut être totale avec le choix de la réalisation.

Gyllenhaal est reconnu par plusieurs comme l’un des comédiens les plus exceptionnels de sa génération. Un rôle qu’il va sans doute assurer et qui garantit une partie assez impressionnante à ne surtout pas manquer. D’ailleurs, la bande annonce a l’air de donner raison à l’acteur. Sur les quelques minutes d’images, les téléspectateurs sont immédiatement plongés dans l’histoire.

Des moments de tensions s’enchaînent l’un après l’autre et la sensation d’urgence d’une situation ne fera qu’augmenter la saveur du film. Un pur délice où même l’importance du son a été prise en compte par Fuqua. Un élément plus qu’important dans un long métrage original.