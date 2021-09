Love 101 : Netflix dévoile enfin la bande annonce de la saison 2 !

Love 101, de quoi ça parle ?

Dirigée par Ahmet Katiksiz et Denis Yorulmazer, Love 101 est une série turque qui tourne autour d’un drame de lycée pour adolescents. Elle est sortie sur Netflix le 24 avril 2020 et compte 8 épisodes. Dans les années 1988, un groupe de cinq étudiants (Isik, Sinan, Kerem, Osman, Eda) veulent absolument garder leur professeure préférée à l’école, qui compte partir, afin de continuer leurs études. Pour ce faire, ils font en sorte de faire tomber amoureux la professeur avec l’entraîneur de basket-ball. Ils mettent donc tout ce qu’ils peuvent en place pour y parvenir.

La série et son cadre sont très prenants, si on en croit les commentaires des internautes sur Allociné. La plupart soulignent la qualité du scénario et les personnages attachants : « Très belle série et juste, grâce aux acteurs et au scénario sur la recherche de la raison de vivre, du chemin de vie, de l’amitié et l’amour à la période de l’adolescence. Une bonne dose d’humour et un bon dosage d’émotion.« , « Encore une nouvelle série géniale pas prise de tête, feel good avec de l’action. Les acteurs sont géniaux et l’univers est vraiment parfait. Je croise les doigts pour une saison deux.« , « Une série turque très prenante ! Les personnages sont tous attachants en particulier selon moi Sinan et Kerem, 2 jeunes ados. On prend plaisir à suivre l’histoire. La version VF est très bien (ce qui est à souligner)! », peut-on lire sur le site en question.

Par ailleurs, la fin de la saison 1 laissait les téléspectateurs sur leur faim, beaucoup réclamait une saison 2 pour en savoir davantage.

Love 101 : la saison 2 arrive le 30 septembre !