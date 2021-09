Matrix : les 3 premiers films sont disponibles sur Netflix !

De quoi parle Matrix déjà ?

C’est peut-être l’occasion de vous rafraîchir la mémoire, puisque le premier film de la saga date de 1999. Le dernier en date remonte à 2003 ! Thomas Anderson est programmeur anonyme dans un service administratif le jour et la nuit, il devient Neo, un des pirates les plus recherchés du cyber-espace. Un certain Morpheus lui transfère d’étranges messages cryptés. Ce dernier pense que Neo est l’élu, le libérateur mythique de l’humanité annoncé selon la prophétie. Ils se lancent ensemble dans une lutte acharnée contre la Matrice et ses agents.

Matrix : le 4ème volet de la saga sort bientôt !

Après 18 ans d’attente pour les fans, ces derniers peuvent enfin découvrir les nouvelles images du quatrième volet de la saga. Warner Bros. Le film sortira dans les salles le 15 septembre et sera intitulé « Matrix Resurrections« . Les deux héros sont de retour, interprétés par les acteurs Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss dans leurs rôles de Neo et Trinity, et d’une des réalisatrices derrière la caméra : Lana Wachowski, qui co-signe également le scénario.

Sans surprises, la bande annonce offre une ribambelle de scènes d’action et dévoile quelques éléments de l’intrigue. En effet, Neo est chez le psy et ne reconnait même plus Trinity. Deux autres acteurs secondaires font leurs retours, à savoir Jada Pinkett Smith dans le rôle de Niobe, et Lambert Wilson dans celui du Mérovingien. De nouveaux acteurs sont de la partie comme Neil Patrick Harris, Mateen II, Jonathan Groff, Yahya Abdul, Priyanka Chopra Jonas, ou encore Brian J. Smith et Toby Onwumere (Sense 8).

Netflix annonce sur Instagram la présence de la triologie sur la plateforme !

Quoi de mieux que de se rafraichir vraiment la mémoire en regardant les trois premiers films avant la sortie du quatrième volet, prévue pour le 15 décembre prochain au cinéma ? Netflix a décidé de faire un coup de communication de maître en partageant une photo de la saga pour annoncer que les trois premiers films sont disponible sur la plateforme, tout en faisant référence aux pilules présentes dans Matrix comme dans la réalité puisqu’Olivier Véran a annoncé aujourd’hui que la contraception sera gratuite pour les femmes jusqu’à 25 ans.

Netflix a ainsi profité de la sortie de la bande annonce et des nouvelles politiques pour assembler les deux faits dans un post plutôt hilarant. Cela permet également de faire un rappel sur la présence de ce contenu sur la plateforme et ainsi d’inciter les internautes à consommer. Bien joué !

Dans les commentaires, beaucoup sont contents d’apprendre que la saga culte est en ligne sur la plateforme. « Je vous aime Netflix « , « Je me les suis fait la semaine dernière !!! Trop bien, indémodable« , peut-on lire. D’autres sont amusés par la corrélation de Netflix entre la saga et l’actualité : « La ref à la pilule je chiale« , « La blague déchire« , trouve-t-on en commentaires.