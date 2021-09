Lucifer : La sixième et dernière saison de la série disponible dans quelques heures… Netflix annonce les premières minutes de l’épisode 1 !

Les amoureux de la série ‘’Lucifer’’ ne pouvaient plus attendre longtemps. Après la partie 2 de la saison 5 mise en ligne en mai dernier, l’attente des épisodes ultimes s’est accentuée. Prévue pour ce 10 septembre, la plateforme de streaming est toute proche de faire vivre une suite exceptionnelle aux fans. Beaucoup se posent des questions sur tout ce que va relater cette saison 6. On vous en dit plus dans la suite.

À quoi s’attendre dans la saison 6 de la série Lucifer ?

Envie de jouer avec le feu. Lucifer saison finale, c’est dispo. pic.twitter.com/M7TdzJehRD — Netflix France (@NetflixFR) September 10, 2021

Beaucoup se demandent ce qui va se dérouler maintenant que Lucifer est Dieu. La sixième et dernière saison de la série va certainement résoudre cette énigme. Le dernier lot d’épisodes est tout proche d’être diffusé et les fans s’impatientent. Il sera mis en ligne ce vendredi 10 septembre sur Netflix au niveau mondial.

La plateforme de streaming a laissé savourer quelques minutes du premier épisode. Cependant, il y a encore beaucoup à élucider. Déjà, Dan est mort. Aussi, il faut souligner que les derniers événements de la saison 5 avaient été marqués par la nomination d’un nouveau Dieu.

Pour le compte de ce dernier volet, les marches que le nouveau Père devra emprunter seront cruciales pour clôturer ce récit céleste. Alors, qui est Dieu maintenant ? On le sait, c’est Lucifer puisque ce dernier a pu vaincre Michael son frère et libérer Chloé. Toutefois, quel sort a été réservé au vrai Dieu ? Serait-il devenu humain ?

Des moments particuliers dans la saison 6

C’est l’heure de foncer voir #Lucifer sur @NetlfixFR 🥰

Je suis trop impatiente de voir tous les épisodes, du coup, je vous repartage mon petit portrait de Tom Ellis 🌟 pic.twitter.com/qYQEq6g2VZ — Démelione 🌋 (@Demelione) September 10, 2021

La bande-annonce de la saison 6 de la série a secoué la toile. On s’attend à une fin grandiose. Notre héros Tom Ellis fait de son mieux pour succéder à son père sur le trône. Malheureusement, il fait une découverte assez étrange. En effet, le trône est déjà siégé par une jeune femme mystérieuse. Il s’agit de Brianna Hildebrand déjà aperçue dans ‘’Deadpool’’. Qui est vraiment cette dernière et pourquoi songe-t-elle à se débarrasser de Tom ?

Pour cette nouvelle saison, il semblerait bien que les scénaristes de la série et Joe Henderson aient bien pris leur pied. On peut s’attendre à découvrir un nouvel épisode musical ou peut-être une scène. Toutefois, une séquence animée comme plusieurs ont su la voir venir ne manquera pas.

Ce que nous confirment les premiers détails laissés par la plateforme, c’est que Kevin Alejandro (Dan) répondra bien présent dans cette saison 6. Pourtant, celui-ci était apparemment mort dans les derniers épisodes de la saison précédente.

En août l’année dernière, le showrunner Ildy Modrovich avait fait une déclaration au micro du ET Online. Selon ses propos, la dernière saison de la série miserait plus sur le social. En effet, Lucifer saison 6 fera mention du mouvement Black Lives Matter. Il faudra rappeler que la série est un programme policier. Pour ce, l’équipe porte à cœur l’exploration de leur contribution à la résolution des problèmes du système des services de police.